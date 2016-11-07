Ван Перси порвал веко в матче чемпионата Турции

Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси, ставший автором гола в матче чемпионата Турции против «Акхисар Беледиеспор» (3:1), не смог доиграть встречу до конца.

В конце первого тайма голландец получил от игрока соперника удар локтем в левый глаз, покинул поле на носилках и на 40-й минуте был заменен на Эммануэля Эменике.

В больнице выяснилось, что у ван Перси открылось кровотечение и порвано веко. Ряд турецких СМИ сообщили, что нападающему грозит потеря зрения, но врач «Фенербахче» опроверг эту информацию.