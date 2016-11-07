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Ван Перси порвал веко в матче чемпионата Турции

7 ноября 2016, 10:09
10

Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси, ставший автором гола в матче чемпионата Турции против «Акхисар Беледиеспор» (3:1), не смог доиграть встречу до конца.

В конце первого тайма голландец получил от игрока соперника удар локтем в левый глаз, покинул поле на носилках и на 40-й минуте был заменен на Эммануэля Эменике.

В больнице выяснилось, что у ван Перси открылось кровотечение и порвано веко. Ряд турецких СМИ сообщили, что нападающему грозит потеря зрения, но врач «Фенербахче» опроверг эту информацию.

Источник: Marca
Турция. Суперлига Фенербахче Акхисар Беледиеспор ван Перси Робин Эменике Эммануэль
Комментарии (10)
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АлёшкА91
1478503884
Дай Бог ему здоровья и чтобы глаз видел, как прежде !
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ВoВ
1478506807
Честно я не очень понял кто виноват и как это так получилось. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
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ruverzema29rus
1478508590
Лучший!!!!!
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Dimon013
1478508688
Типичная Турция)))
Ответить
zarsm
1478511363
Как же так получилось? Здоровья Робину.
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kiiriil19
1478515378
выздоравливай
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СашкаГуров
1478516565
ну не
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