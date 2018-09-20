Фоменко: «Последнее место «Акхисара» в чемпионате Турции – не повод для недооценки»

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко не видит причин для недооценки соперника по первому туру группового этапа Лиги Европы турецкого клуба «Акхисар Беледиеспор».

«Прогнозы перед игрой давать не совсем правильно, любая команда, которая играет на выезде, имеет шансы 50 на 50, поэтому матч покажет, кто на что способен.

Мы достаточно хорошо изучили соперника, у него есть определенные сильные стороны. То, что сейчас команда находится на последнем месте чемпионата Турции, это временное явление. Завоевав Кубок Турции в прошлом сезоне, команда показала, что очень хорошо выглядит, речи о недооценке быть не может.

Не думаю, что смена тренера скажется на игре команды соперника. Наоборот, когда в команде происходят такие перемены, это придает дополнительную мотивацию. Будем готовиться», – сказал Фоменко.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» состоится сегодня, 20 сентября, в 19:55 по московскому времени.