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    Фоменко: «Последнее место «Акхисара» в чемпионате Турции – не повод для недооценки»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко не видит причин для недооценки соперника по первому туру группового этапа Лиги Европы турецкого клуба «Акхисар Беледиеспор».

    «Прогнозы перед игрой давать не совсем правильно, любая команда, которая играет на выезде, имеет шансы 50 на 50, поэтому матч покажет, кто на что способен.

    Мы достаточно хорошо изучили соперника, у него есть определенные сильные стороны. То, что сейчас команда находится на последнем месте чемпионата Турции, это временное явление. Завоевав Кубок Турции в прошлом сезоне, команда показала, что очень хорошо выглядит, речи о недооценке быть не может.

    Не думаю, что смена тренера скажется на игре команды соперника. Наоборот, когда в команде происходят такие перемены, это придает дополнительную мотивацию. Будем готовиться», – сказал Фоменко.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» состоится сегодня, 20 сентября, в 19:55 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    20.09.2018 08:35
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2018, 18:52

      «Акхисара» надо разносить под ноль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 16:52

      Краснодару удачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 20 сентября 2018, 16:32

      Быкам удачи!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 20 сентября 2018, 08:46

      Выезд к даже такому клубу, дело серьезное. Но Краснодар однозначно сильнее и дело чести все таки играть на выигрыш.

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