Мартынович – о турецких болельщиках: «Привыкаешь к этому шуму через 10 минут»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович спокойно относится к шумной поддержке со стороны турецких фанатов.

«Было бы здорово провести матч при полном стадионе. При этом не думаю, что давление турецких трибун как-то может сказаться на игре.

У нас уже есть опыт игры против турецких клубов. Ты привыкаешь к этому шуму через 10 минут, а после эти же трибуны уже заряжают тебя эмоциями», – сказал Мартынович.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» состоится сегодня, 20 сентября, в 19:55 по московскому времени.