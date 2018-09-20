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    Мартынович – о турецких болельщиках: «Привыкаешь к этому шуму через 10 минут»

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович спокойно относится к шумной поддержке со стороны турецких фанатов.

    «Было бы здорово провести матч при полном стадионе. При этом не думаю, что давление турецких трибун как-то может сказаться на игре.

    У нас уже есть опыт игры против турецких клубов. Ты привыкаешь к этому шуму через 10 минут, а после эти же трибуны уже заряжают тебя эмоциями», – сказал Мартынович.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» состоится сегодня, 20 сентября, в 19:55 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    20.09.2018 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 сентября 2018, 10:58

      Ага пока Локо привыкал, гол пропустили, а там уже и игра по другому сценарию пошла.
      Так что давайте сегодня без привыканий.

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