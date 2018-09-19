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  • Мамаев: «Первая игра задает определенный задел для выхода из группы»

Мамаев: «Первая игра задает определенный задел для выхода из группы»

19 сентября 2018, 06:31
6

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отметивший накануне свое 30-летие, поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Лиги Европы против турецкого «Акхисара».

«30 лет – это значимая дата для любого футболиста. Это тот возраст, когда ты должен понимать и осознавать, что на каждой тренировке и в каждой игре нужно доказывать свою состоятельность. С каждым годом я становлюсь более опытным и взвешенным в игре и в поступках. Думаю, дальше будет еще лучше.

От игры в Турции ждем только победы. Первая игра – та, в которой задается определенный задел для того, чтобы решить задачу выхода из группы», – сказал Мамаев.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Акхисар» – «Краснодар» состоится в четверг, 20 сентября, в 19:55 по московскому времени.

Источник: ФК «Краснодар»
Лига Европы Краснодар Акхисар Беледиеспор Мамаев Павел
Комментарии (6)
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RedWhiteFans2
1537332460
Пешеходы. В 1-м тайме надо было забивать
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Alllex68
1537347092
Рабону наточи
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bolela_16
1537420518
удачи, ребята, и победы...
Ответить
zigbert
1537432282
Команда по силам. Удачи Краснодару.
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