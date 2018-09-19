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    Мамаев: «Первая игра задает определенный задел для выхода из группы»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отметивший накануне свое 30-летие, поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Лиги Европы против турецкого «Акхисара».

    «30 лет – это значимая дата для любого футболиста. Это тот возраст, когда ты должен понимать и осознавать, что на каждой тренировке и в каждой игре нужно доказывать свою состоятельность. С каждым годом я становлюсь более опытным и взвешенным в игре и в поступках. Думаю, дальше будет еще лучше.

    От игры в Турции ждем только победы. Первая игра – та, в которой задается определенный задел для того, чтобы решить задачу выхода из группы», – сказал Мамаев.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Акхисар» – «Краснодар» состоится в четверг, 20 сентября, в 19:55 по московскому времени.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    19.09.2018 06:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 11:31

      Команда по силам. Удачи Краснодару.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 сентября 2018, 08:15

      удачи, ребята, и победы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 11:51

      Рабону наточи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 сентября 2018, 07:47

      Пешеходы. В 1-м тайме надо было забивать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > RedWhiteFans2 19 сентября 2018, 08:35

      Это в какой игре?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 19 сентября 2018, 09:04

      Видно экстрасенс, наперёд знает ход матча и его исход. )))

      7
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