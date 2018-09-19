Мамаев: «Первая игра задает определенный задел для выхода из группы»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отметивший накануне свое 30-летие, поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Лиги Европы против турецкого «Акхисара».

«30 лет – это значимая дата для любого футболиста. Это тот возраст, когда ты должен понимать и осознавать, что на каждой тренировке и в каждой игре нужно доказывать свою состоятельность. С каждым годом я становлюсь более опытным и взвешенным в игре и в поступках. Думаю, дальше будет еще лучше.

От игры в Турции ждем только победы. Первая игра – та, в которой задается определенный задел для того, чтобы решить задачу выхода из группы», – сказал Мамаев.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Акхисар» – «Краснодар» состоится в четверг, 20 сентября, в 19:55 по московскому времени.