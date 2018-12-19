Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»

Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев перешел в «Малагу».

Украинец будет выступать за испанский клуб на правах аренды до 30 июня.

С февраля по июнь 2016 года 33-летний футболист защищал цвета «Кубани».