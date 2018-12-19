Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»

Зачем им этот тяжеловоз, он двигается как ветеран.
Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев перешел в «Малагу».
Украинец будет выступать за испанский клуб на правах аренды до 30 июня.
С февраля по июнь 2016 года 33-летний футболист защищал цвета «Кубани».
- В этом сезоне Селезнев провел за «Акхисар Беледиеспор» 12 матчей и забил четыре гола.
- «Малага» играет в Сегунде. После 20-ти туров команда набрала 36 очков и с отставанием в три балла от лидера занимает четвертое место в турнирной таблице.