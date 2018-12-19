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    Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»

    Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев перешел в «Малагу».

    Украинец будет выступать за испанский клуб на правах аренды до 30 июня.

    С февраля по июнь 2016 года 33-летний футболист защищал цвета «Кубани».

    • В этом сезоне Селезнев провел за «Акхисар Беледиеспор» 12 матчей и забил четыре гола.
    • «Малага» играет в Сегунде. После 20-ти туров команда набрала 36 очков и с отставанием в три балла от лидера занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Малаги»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11191

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Зачем им этот тяжеловоз, он двигается как ветеран.

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