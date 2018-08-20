Селезнев был удален за плевок в соперника. Судья воспользовался системой VAR

ну вот и в таких моментах VAR хорошо делает свое дело. справедливое наказание для верблюда)
Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев был удален в матче чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1).
Эпизод случился на 45-й минуте встречи. Экс футболист «Кубани» плюнул в соперника. Судья не увидел этот момент, но воспользовался системой VAR.
После просмотра видеоповтора арбитр показал футболисту красную карточку.
Akhisarspor'da Seleznyov, Rakibine Tükürdüğü İçin Oyundan Atıldı Gündem Haberler – https://t.co/Vrv3EuI2m5 pic.twitter.com/df4h7BpyH8— bizimtek (@bizimtek) 19 августа 2018 г.