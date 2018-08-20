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    Селезнев был удален за плевок в соперника. Судья воспользовался системой VAR

    Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев был удален в матче чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1).

    Эпизод случился на 45-й минуте встречи. Экс футболист «Кубани» плюнул в соперника. Судья не увидел этот момент, но воспользовался системой VAR.

    После просмотра видеоповтора арбитр показал футболисту красную карточку.

    Источник: Twitter

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    20.08.2018 10:06
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 17:46

      ну вот и в таких моментах VAR хорошо делает свое дело. справедливое наказание для верблюда)

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 20 августа 2018, 14:50

      Это от слабости.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 14:29

      По заслугам.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 августа 2018, 13:46

      Ну и дурак. А кто пишет, что это Шахтёр виноват или его национальность, так вспомните Серёжу Рамоса, а раньше до этого кто только не плевался, например, Чилаверт в Роберто Карлоса, Тотти в Поульсена и т.д. У них по-вашему, что и кто виноват?

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Cules2013 20 августа 2018, 16:24

      Райкард VS Фёллер например

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 августа 2018, 13:37

      Пока в топ-лигах думают, в Турции уже используют систему видеоповторов)

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Chesn0k 20 августа 2018, 13:43

      Ла Лига наконец-то взяла ВАР.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 20 августа 2018, 12:42

      Странно, что в этом плевке не увидели руку Москвы! Очень странно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 20 августа 2018, 11:49

      Хохляцкий отморозок и неадекват!

      4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 августа 2018, 11:13

      27-й номер Матец Финк из Словении, тот еще фрукт. Укров хотя бы Донбасс облагораживает, а эти типа албанцев всегда были.

      2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 20 августа 2018, 11:05

      Так себя может вести или девчонка, или гопник..

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 20 августа 2018, 10:59

      Еще один хохол, где жрет там и срет. Хрюхохлосалоляндия..

      8
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