Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Ризеспор
€ 41,40 млн
Ризеспор
Ризе
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Чайкур Диди
Сайт:
http://www.caykurrizespor.org.tr/
Тренер:
Реджеп Учар
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
«Ризеспор» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Ризеспор» – «Аланьяспор»: кто победит в матче 4-го тура Суперлиги 2026/2027
6 сентября
Трансляция
«Газиантеп» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Газиантеп» – «Ризеспор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Турции 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Ризеспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Ризеспор» – «Самсунспор»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Коньяспор» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Коньяспор» – «Ризеспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Ризеспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026
15 мая
«Эюпспор» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.75
9 мая
Чалов впервые забил в Турции и добавил к голу ассист
25 апреля
8
Трансляция
«Фенербахче» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026
17 апреля
Трансляция
«Ризеспор» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026
13 апреля
«Ризеспор» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
12 апреля
«Ризеспор» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 1.72
8 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
«Трабзонспор» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.68
14 марта
«Ризеспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.90
7 марта
«Касымпаша» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.68
28 февраля
«Ризеспор» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 2
24 января
«Гезтепе» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 19 января 2026 с коэффициентом 1.9
18 января
Трансляция
«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025
2025.12.20 18:50
Два российских игрока могут сменить клубы в Турции
2025.12.15 10:49
1
Трансляция
«Ризеспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025
2025.11.23 18:50
«Ризеспор» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.11.22 12:56
«Ризеспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.11.02 10:57
1
2
3
Главные новости
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
3
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+