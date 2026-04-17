17.04.2026, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
Турция. Суперлига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
3
Браун
37
Шкриньяр
4
Сеюнджу
27
Семеду
17
Канте
6
Гендузи
26
Шериф
94
Талиска
9
Актюркоглу
45
Нене
3-2-3-1-1
75
Фофана
4
Мокши
3
Акайдын
5
Хойер
50
Аугушту
14
Антальялы
10
Олавоин
20
Лячи
54
Пала
7
Михаила
9
Соу
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
26
Шериф
5
Юкшек
5
Юкшек
26
Шериф
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
94
Талиска
70
Айдын
70
Айдын
94
Талиска
45
Нене
20
Мусаба
20
Мусаба
45
Нене
50
Аугушту
27
Саньян
27
Саньян
50
Аугушту
7
Михаила
65
65
7
Михаила
5
Хойер
37
Шахин
37
Шахин
5
Хойер
14
Антальялы
6
Папаниколау
6
Папаниколау
14
Антальялы
10
Олавоин
17
17
10
Олавоин
Остались в запасе
Фенербахче
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Эрдем Канполат
ВР
70
Furkan Orak
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
11
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Фред
ЦП
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
70
Furkan Orak
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
11
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
Точно не сыграют
Ризеспор
Точно не сыграют
Статистика матча Фенербахче - Ризеспор
1
1
6
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
16
Офсайды
1
0
Количество передач
442
298
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.44
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Ризеспора», 30-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Ризеспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»