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  • «Фенербахче» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

«Фенербахче» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

17 апреля, 18:50
Фенербахче
17.04.2026, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Ризеспор
80' Талиска (П) 86' К. Актюркоглу
47' А. Соу 90+8' М. Саньян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
94
Талиска
АП
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
26
Сидики Шериф
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ризеспор
75
Яхья Фофана
ВР
5
Каспер Хойер
(К) ЛЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Самет Акайдын
ЦЗ
50
Лойде Аугушту
ПАЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Антони Мусаба
ПВ
Ризеспор
1
Эрдем Канполат
ВР
27
Модибо Саньян
ЦЗ
70
Furkan Orak
ЦЗ
65
Emir Ortakaya
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
6
Яннис Папаниколау
ЦП
18
M. Buljubasic
ЦП
17
Adedire Mebude
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
11
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
3
Браун
37
Шкриньяр
4
Сеюнджу
27
Семеду
17
Канте
6
Гендузи
26
Шериф
94
Талиска
9
Актюркоглу
45
Нене
3-2-3-1-1
75
Фофана
4
Мокши
3
Акайдын
5
Хойер
50
Аугушту
14
Антальялы
10
Олавоин
20
Лячи
54
Пала
7
Михаила
9
Соу
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
26
Шериф
5
Юкшек
5
Юкшек
26
Шериф
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
94
Талиска
70
Айдын
70
Айдын
94
Талиска
45
Нене
20
Мусаба
20
Мусаба
45
Нене
50
Аугушту
27
Саньян
27
Саньян
50
Аугушту
7
Михаила
65
65
7
Михаила
5
Хойер
37
Шахин
37
Шахин
5
Хойер
14
Антальялы
6
Папаниколау
6
Папаниколау
14
Антальялы
10
Олавоин
17
17
10
Олавоин
Остались в запасе
Фенербахче
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Эрдем Канполат
ВР
70
Furkan Orak
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
11
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Фред
ЦП
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
70
Furkan Orak
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
11
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
Точно не сыграют
Эдсон Альварес
ОП
Марко Асенсио
ПВ
Джейден Остерволде
ПЗ
Ризеспор
Точно не сыграют
Husniddin Alikulov
ЦЗ
Алтин Зекири
ЛВ
Статистика матча Фенербахче - Ризеспор
1
1
6
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
16
Офсайды
1
0
Количество передач
442
298
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.44
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Ризеспора», 30-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Ризеспор»

«Фенербахче» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Ризеспор Фенербахче
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