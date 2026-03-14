Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Трабзонспор» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.68

14 марта 2026 10:43
Трабзонспор - Ризеспор
14 мар. 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку

14 марта в 26-м туре турецкой Суперлиги «Трабзонспор» примет «Ризеспор». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, находящегося в отличной форме, и середняка, также демонстрирующего впечатляющие результаты. Хозяева мощно атакуют и имеют историческое преимущество, гости стабильно забивают и не пропускают.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» занимает 3-е место и находятся в отличной форме, одержав 3 победы подряд и 4 в последних матчах. Команда демонстрирует разрушительную атаку: 2.80 гола в среднем за последние 5 игр (14 забитых мячей) и забивает в 13 последних матчах. Пол Онуачу с 22 голами в 25 матчах – лидер атак и лучший бомбардир лиги. Оборона «Трабзонспора» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем. Психологическое преимущество – хозяева побеждают «Ризеспор» в 3 последних очных встречах и забивают в 4 последних матчах.

«Ризеспор»

Гости занимают 10-е место и также находятся в отличной форме, одержав 3 победы подряд. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 мячей) и забивает в 5 последних матчах. Валентин Михэилэ с 6 голами – лидер атак. Оборона «Ризеспора» впечатляет – не пропускает в 3 последних матчах и всего 1.20 пропуска в среднем. Гости забивают «Трабзонспору» в 7 из 9 последних очных встреч.

Факты о командах:

«Трабзонспор»

  • 3 победы подряд, 4 в последних матчах.
  • Забивает в 13 последних матчах (2.80 в среднем).
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Побеждает «Ризеспор» в 3 последних очных встречах.
  • 3-е место в турнире (54 очка).

«Ризеспор»

  • 3 победы подряд.
  • Забивает в 5 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Не пропускает в 3 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Забивает «Трабзонспору» в 7 из 9 последних встреч.
  • 10-е место в турнире (30 очков).

Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Ризеспор»

Матч двух команд в отличной форме с мощной атакой. «Трабзонспор» имеет историческое преимущество и лучшего бомбардира лиги. «Ризеспор» стабильно забивает и не пропускает. Учитывая, что обе команды находятся в великолепной форме, наиболее вероятным исходом выглядит результативная победа хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.68.
  • Обе забьют – ДА

1.68
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Ризеспор Трабзонспор
Другие прогнозы
17.03.2026
15:00
2.65
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Каспий - Окжетпес
Победа «Каспия»
17.03.2026
19:30
1.77
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Краснодар - ЦСКА
Победа «Краснодара»
17.03.2026
20:00
1.63
Турция. Суперлига, 27 тур
Фенербахче - Газиантеп
Фора «Фенербахче» (-1.5)
17.03.2026
23:00
2.25
Лига чемпионов, 1/8 финала
Арсенал - Байер
Тотал меньше 2.5 голов
17.03.2026
23:00
1.50
Лига чемпионов, 1/8 финала
Манчестер Сити - Реал
Победа «Манчестер Сити»
18.03.2026
16:00
3.25
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор - Коджаэлиспор
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 