14 марта в 26-м туре турецкой Суперлиги «Трабзонспор» примет «Ризеспор». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, находящегося в отличной форме, и середняка, также демонстрирующего впечатляющие результаты. Хозяева мощно атакуют и имеют историческое преимущество, гости стабильно забивают и не пропускают.
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» занимает 3-е место и находятся в отличной форме, одержав 3 победы подряд и 4 в последних матчах. Команда демонстрирует разрушительную атаку: 2.80 гола в среднем за последние 5 игр (14 забитых мячей) и забивает в 13 последних матчах. Пол Онуачу с 22 голами в 25 матчах – лидер атак и лучший бомбардир лиги. Оборона «Трабзонспора» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем. Психологическое преимущество – хозяева побеждают «Ризеспор» в 3 последних очных встречах и забивают в 4 последних матчах.
«Ризеспор»
Гости занимают 10-е место и также находятся в отличной форме, одержав 3 победы подряд. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 мячей) и забивает в 5 последних матчах. Валентин Михэилэ с 6 голами – лидер атак. Оборона «Ризеспора» впечатляет – не пропускает в 3 последних матчах и всего 1.20 пропуска в среднем. Гости забивают «Трабзонспору» в 7 из 9 последних очных встреч.
Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Ризеспор»
Матч двух команд в отличной форме с мощной атакой. «Трабзонспор» имеет историческое преимущество и лучшего бомбардира лиги. «Ризеспор» стабильно забивает и не пропускает. Учитывая, что обе команды находятся в великолепной форме, наиболее вероятным исходом выглядит результативная победа хозяев.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.68.
- Обе забьют – ДА