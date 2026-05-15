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«СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.88

15 мая 2026 7:56
СКА-Хабаровск - Нефтехимик
16 мая 2026, суббота 10:00 | Россия. PARI Первая лига, 34 тур
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1.88
Обе забьют — да
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16 мая состоится матч 35-го тура российской Первой лиги, в котором «СКА-Хабаровск» примет нижнекамский «Нефтехимик». Хозяева переживают катастрофический спад и не побеждают на протяжении 10 туров, а гости также забуксовали, но как минимум забивают. Однако история домашних встреч и отчаянное положение хабаровчан могут сыграть решающую роль.

«СКА-Хабаровск»

Дальневосточники попали в глубочайший кризис. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 10 матчей, и команда пропускает в 10 из 12 последних встреч. В последних 5 матчах «СКА-Хабаровск» забил всего 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустил 10 (2,00). Тельядо Алкалде с 8 голами в 29 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После нулевой ничьей с «Факелом», разгромов от «Шинника» (0:3) и «Спартака Кострома» (0:3), а также поражения от «Ротора» (1:2) команда опустилась на 13-е место. Однако «СКА-Хабаровск» не проигрывает дома «Нефтехимику» в 8 из 9 последних личных встреч и забивает в 3 последних очных матчах – это серьeзный психологический козырь.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы также переживают непростой отрезок. Команда не побеждает в 3 последних турах и пропускает в каждом из них. В последних 5 встречах «Нефтехимик» забил 9 мячей (1,80 в среднем) и пропустил 7 (1,40). Рашид Магомедов с 10 голами в 32 матчах ведeт атаку, которая выглядит вполне боеспособно. После ничьей с «Волгой Ульяновск» (2:2), поражений от «Челябинска» (0:2) и «Енисея» (0:2), а также разгрома «Черноморца» (4:0) команда чередует яркие всплески с провалами. «Нефтехимик» забивает в 4 из 5 последних матчей, но пропускает в 3 последних турах.

Факты о командах:

«СКА-Хабаровск»

  • Без побед в 10 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в среднем 0,60 мяча за игру
  • Не проигрывает дома «Нефтехимику» в 8 из 9 последних личных встреч

«Нефтехимик»

  • Без побед в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в 3 последних турах
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

История противостояний

  • «СКА-Хабаровск» не проигрывает дома в 8 из 9 последних личных встреч
  • «СКА-Хабаровск» забивает в 3 последних очных матчах
  • Последняя домашняя встреча: победа «СКА-Хабаровск» (2:0)

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»

«СКА-Хабаровск» находится в ужасной форме и не побеждает 10 туров подряд. «Нефтехимик» также не блещет, но как минимум забивает. Однако домашняя статистика хабаровчан против нижнекамцев впечатляет – 8 из 9 последних матчей без поражений. Учитывая, что хозяева отчаянно нуждаются в очках, а гости нестабильны, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.88
  • Ничья

1.88
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик СКА-Хабаровск
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