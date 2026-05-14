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«Минск» – «Белшина»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.63

14 мая 2026 8:35
Минск - Белшина
15 мая 2026, пятница 19:45 | Беларусь. Высшая лига, 8 тур
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1.63
Победа «Минска»
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15 мая состоится матч 8-го тура белорусской Высшей лиги, в котором столичный «Минск» примет бобруйскую «Белшину». Хозяева поймали победный ритм и одержали три победы подряд, а гости чередуют неудачи с редкими успехами и катастрофически выступают на выезде. Встреча обещает пройти под диктовку более стабильного и организованного «Минска».

«Минск»

Столичный клуб набрал отличный ход. Три победы подряд в чемпионате и 7 забитых мячей в 5 последних встречах (1,40 в среднем) говорят о хорошей атакующей форме. Илья Свириденко с 2 голами в 6 матчах не является звeздным бомбардиром, но команда берeт своe коллективными действиями. После побед над «Славией Мозырь» (2:1), «Нафтаном» (4:2) и БАТЭ (1:0) команда уверенно поднялась на 5-е место. «Минск» забивает в 3 последних матчах и не проигрывает «Белшине» в 7 из 9 последних личных встреч в чемпионате, забивая в 11 из 13 последних очных матчей.

«Белшина»

Бобруйчане переживают тяжeлые времена. Команда проигрывает в 5 последних гостевых матчах и пропускает в 6 из 8 последних встреч. В последних 5 матчах «Белшина» забила всего 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустила 8 (1,60). Владислав Соланович с 2 голами в 10 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После победы над «Витебском» (1:0), поражений от «Немана» (1:2), «Гомеля» (0:2) и «Арсенала» (0:2) команда находится на 13-м месте. «Белшина» забивает «Минску» в 9 последних очных матчах, что оставляет гостям надежду на гол престижа.

Факты о командах:

«Минск»

  • Победная серия из 3 матчей
  • Забивает в 3 последних турах подряд
  • Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает «Белшине» в 7 из 9 последних личных встреч в чемпионате

«Белшина»

  • Проигрышная серия из 5 гостевых матчей
  • Пропускает в 6 из 8 последних встреч
  • Забивает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Минску» в 9 последних очных матчах

История противостояний

  • «Минск» не проигрывает в 7 из 9 последних личных встреч в чемпионате
  • «Минск» забивает в 11 из 13 последних очных матчей
  • «Белшина» забивает в 9 последних личных встречах

Прогноз на матч «Минск» – «Белшина»

«Минск» находится в отличной форме и одержал три победы подряд. «Белшина» проигрывает в 5 последних гостевых матчах и пропускает почти в каждой встрече. Учитывая, что хозяева стабильно забивают «Белшине» в очных матчах, а гости также отличаются в личных встречах, наиболее вероятным сценарием видится победа «Минска» с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Минска» – коэффициент 1.63
  • Обе забьют – да

1.63
Победа «Минска»
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Белшина Минск
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