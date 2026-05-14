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«Астон Вилла» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.5

14 мая 2026 7:31
Астон Вилла - Ливерпуль
15 мая 2026, пятница 22:00 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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1.50
Обе забьют — да
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15 мая состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Ливерпуль». Обе команды ведут отчаянную борьбу за попадание в Лигу чемпионов и имеют по 59 очков. Это битва за место в элите, где цена ошибки максимальна. Хозяева пытаются прервать неудачную серию, а гости обладают колоссальным историческим преимуществом в личных встречах.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы забуксовали в самый неподходящий момент. Команда не побеждает в 3 последних турах АПЛ и пропускает в 5 матчах подряд. В последних 5 встречах «Вилла» забила 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустила 6 (1,20). Олли Уоткинс с 17 голами в 52 матчах сезона остаeтся главной надеждой в атаке. После ничьей с «Бернли» (2:2), поражений от «Тоттенхэма» (1:2) и «Фулхэма» (0:1) команда растеряла победный ритм. В Лиге Европы «Вилла» разгромила «Ноттингем Форест» (4:0), но на внутренней арене дела обстоят хуже. «Астон Вилла» не проигрывает «Ливерпулю» в двух последних домашних матчах, но общая статистика личных встреч удручает – 11 матчей без побед.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы также переживают непростой отрезок. Команда пропускает в 5 последних матчах и в среднем по 1,60 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Однако атака по-прежнему в порядке: 1,60 забитых голов в среднем и 15 туров подряд с забитыми мячами. Юго Экитике с 17 голами в 45 матчах ведeт команду вперeд. После ничьей с «Челси» (1:1), поражений от «Манчестер Юнайтед» (2:3) и вылета из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:2) команда находится в психологически непростом положении. Однако «Ливерпуль» не проигрывает «Вилле» в 11 последних очных встречах и забивает в 13 матчах подряд против бирмингемцев – это абсолютное доминирование.

Факты о командах:

«Астон Вилла»

  • Без побед в 3 последних матчах АПЛ
  • Пропускает в 5 последних турах подряд
  • Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не побеждает «Ливерпуль» в 11 последних очных встречах

«Ливерпуль»

  • Забивает в 15 последних турах подряд
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Забивает «Вилле» в 13 последних очных матчах
  • Не проигрывает «Вилле» в 11 последних личных встречах

История противостояний

  • «Ливерпуль» не проигрывает в 11 последних личных встречах
  • «Ливерпуль» забивает в 13 последних очных матчах
  • Последняя встреча: победа «Ливерпуля» (2:0)

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль»

Битва за Лигу чемпионов, где «Ливерпуль» имеет колоссальное психологическое преимущество – 11 матчей без поражений от «Виллы» и 13 встреч с забитыми мячами. Обе команды пропускают регулярно, но и забивают стабильно. Учитывая исторический перевес «красных» и их умение играть в ключевых матчах, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья или минимальная победа гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.5
  • «Ливерпуль» не проиграет

1.50
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Астон Вилла
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