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«Неман» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.58

14 мая 2026 8:38
Неман - Ислочь
15 мая 2026, пятница 17:30 | Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.58
Тотал меньше 2,5
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15 мая состоится матч 8-го тура белорусской Высшей лиги, в котором гродненский «Неман» примет «Ислочь». Хозяева идут в группе лидеров и славятся надeжной обороной, а гости застряли в середине таблицы и регулярно пропускают. Встреча обещает пройти под диктовку более организованного и стабильного «Немана».

«Неман»

Гродненцы проводят отличный старт сезона. Команда не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и пропускает в среднем всего 0,60 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Павел Савицкий с 6 голами в 17 матчах ведeт команду вперeд, атака забивает 1,20 мяча в среднем. После поражения от «Торпедо-БелАЗ» (0:1), побед над «Белшиной» (2:1) и «Нафтаном» (3:1), а также ничьей со «Славией Мозырь» (0:0) команда уверенно держится на 4-м месте. «Неман» не проигрывает дома «Ислочи» в 5 из 7 последних личных встреч и явно намерен реабилитироваться за недавнее поражение в чемпионате.

«Ислочь»

Команда из Минской области переживает игровой спад. «Ислочь» пропускает в 7 последних матчах и в среднем по 1,40 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Евгений Юдчиц с 4 голами в 11 матчах старается цепляться за моменты, но атака забивает скромно – 1,00 мяча в среднем. После поражений от «Гомеля» (0:2) и «Динамо Брест» (0:1), а также ничьей с «Арсеналом» (2:2) команда не побеждает в 5 последних гостевых матчах. «Ислочь» пропускает в 6 последних турах и явно не в лучшей форме перед выездом в Гродно.

Факты о командах:

«Неман»

  • Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в среднем 1,20 мяча за игру
  • Не проигрывает дома «Ислочи» в 5 из 7 последних встреч

«Ислочь»

  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Без побед в 5 последних гостевых матчах
  • Пропускает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в среднем 1,00 мяча за игру

История противостояний

  • «Неман» не проигрывает дома в 5 из 7 последних личных встреч
  • Последняя встреча: поражение «Немана» в гостях (0:2)

Прогноз на матч «Неман» – «Ислочь»

«Неман» отлично обороняется, стабилен и играет дома. «Ислочь» пропускает в 7 матчах подряд и не побеждает в гостях 5 встреч. Хозяева явно превосходят гостей в организации игры и психологической уверенности. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа «Немана» с минимальным счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2,5 – коэффициент 1.58
  • Победа «Немана»

1.58
Тотал меньше 2,5
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Ислочь Неман
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