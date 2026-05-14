«Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.77

15 мая состоится матч 33-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Таавун» примет «Аль-Рияд». Хозяева идут в группе лидеров и обладают одной из самых результативных атак лиги, тогда как гости борются за выживание и катастрофически много пропускают. Встреча обещает стать голевой, учитывая проблемы обеих команд в обороне.
«Аль-Таавун»
Команда из Бурайды переживает спад. Три поражения в четырeх последних матчах и 14 туров подряд с пропущенными мячами – это тревожные сигналы. В последних 5 встречах «Аль-Таавун» забил 9 мячей (1,80 в среднем) и пропустил 8 (1,60). Рохер Мартинес с 23 голами в 32 матчах продолжает штамповать голы и является главной угрозой для любой защиты. После поражений от «Аль-Ахли» (1:2), «Аль-Иттихада» (0:2), «Аль-Холуда» (1:2) и разгрома «Аль-Шабаба» (5:1) команда чередует яркие всплески с провалами. «Аль-Таавун» проигрывает в 3 последних домашних матчах, но в соперниках – одна из худших защит лиги, что даeт отличный шанс прервать неудачную серию.
«Аль-Рияд»
Столичный клуб ведeт отчаянную борьбу за выживание. Команда пропускает в 9 из 11 последних матчей и в среднем по 2,40 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Оборона «Аль-Рияда» является одной из худших в лиге. Мамаду Силла с 10 голами в 30 матчах старается цепляться за моменты, атака забивает 1,40 мяча в среднем. После победы над «Аль-Фатехом» (1:0) и поражений от «Аль-Фейхи» (2:4), «Аль-Кадисии» (0:4) и «Аль-Хазма» (1:2) команда находится на 16-м месте и балансирует на грани вылета. «Аль-Рияд» забивает в 6 из 8 последних матчей и в 3 последних очных встречах с «Аль-Таавуном», что оставляет гостям надежду на гол.
Факты о командах:
«Аль-Таавун»
- Пропускает в 14 последних матчах подряд
- Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Проигрывает в 3 последних домашних матчах
- Рохер Мартинес – 23 гола в 32 матчах
«Аль-Рияд»
- Пропускает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- Забивает «Аль-Таавуну» в 3 последних очных встречах
- Борется за выживание
История противостояний
- «Аль-Рияд» забивает в 3 последних очных матчах
- Последняя встреча: победа «Аль-Таавуна» (3:1)
- Обе команды забивают в последних личных встречах
Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»
«Аль-Таавун» проигрывает три домашних матча подряд, но в соперниках – «Аль-Рияд» с худшей обороной лиги. Гости пропускают в среднем почти 2,5 мяча за игру и вряд ли удержат мощную атаку хозяев во главе с Мартинесом. Однако «Аль-Рияд» стабильно забивает в очных встречах и может отличиться голом престижа. Наиболее вероятным сценарием видится результативная победа «Аль-Таавуна».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Аль-Таавуна» – коэффициент 1.77
- Тотал больше 2,5