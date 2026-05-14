«Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.77

15 мая состоится матч 33-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Таавун» примет «Аль-Рияд». Хозяева идут в группе лидеров и обладают одной из самых результативных атак лиги, тогда как гости борются за выживание и катастрофически много пропускают. Встреча обещает стать голевой, учитывая проблемы обеих команд в обороне.

«Аль-Таавун»

Команда из Бурайды переживает спад. Три поражения в четырeх последних матчах и 14 туров подряд с пропущенными мячами – это тревожные сигналы. В последних 5 встречах «Аль-Таавун» забил 9 мячей (1,80 в среднем) и пропустил 8 (1,60). Рохер Мартинес с 23 голами в 32 матчах продолжает штамповать голы и является главной угрозой для любой защиты. После поражений от «Аль-Ахли» (1:2), «Аль-Иттихада» (0:2), «Аль-Холуда» (1:2) и разгрома «Аль-Шабаба» (5:1) команда чередует яркие всплески с провалами. «Аль-Таавун» проигрывает в 3 последних домашних матчах, но в соперниках – одна из худших защит лиги, что даeт отличный шанс прервать неудачную серию.

«Аль-Рияд»

Столичный клуб ведeт отчаянную борьбу за выживание. Команда пропускает в 9 из 11 последних матчей и в среднем по 2,40 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Оборона «Аль-Рияда» является одной из худших в лиге. Мамаду Силла с 10 голами в 30 матчах старается цепляться за моменты, атака забивает 1,40 мяча в среднем. После победы над «Аль-Фатехом» (1:0) и поражений от «Аль-Фейхи» (2:4), «Аль-Кадисии» (0:4) и «Аль-Хазма» (1:2) команда находится на 16-м месте и балансирует на грани вылета. «Аль-Рияд» забивает в 6 из 8 последних матчей и в 3 последних очных встречах с «Аль-Таавуном», что оставляет гостям надежду на гол.

Факты о командах:

«Аль-Таавун»

Пропускает в 14 последних матчах подряд

Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Проигрывает в 3 последних домашних матчах

Рохер Мартинес – 23 гола в 32 матчах

«Аль-Рияд»

Пропускает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Забивает «Аль-Таавуну» в 3 последних очных встречах

Борется за выживание

История противостояний

«Аль-Рияд» забивает в 3 последних очных матчах

Последняя встреча: победа «Аль-Таавуна» (3:1)

Обе команды забивают в последних личных встречах

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Рияд»

«Аль-Таавун» проигрывает три домашних матча подряд, но в соперниках – «Аль-Рияд» с худшей обороной лиги. Гости пропускают в среднем почти 2,5 мяча за игру и вряд ли удержат мощную атаку хозяев во главе с Мартинесом. Однако «Аль-Рияд» стабильно забивает в очных встречах и может отличиться голом престижа. Наиболее вероятным сценарием видится результативная победа «Аль-Таавуна».

Рекомендованные ставки: