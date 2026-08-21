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«Ризеспор» – «Самсунспор»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027

21 августа 2026 9:36
Ризеспор - Самсунспор
22 авг. 2026, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Ризеспора»
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Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Ризеспором» и «Самсунспором» пройдет 22 августа 2026 года в Ризе на стадионе «Ризе Стады». Хозяева уверенно стартовали, обыграв на выезде «Коньяспор» (1:0), и с тремя очками находятся на пятом месте. Гости, напротив, начали с домашней ничьей против «Гезтепе» (3:3) и расположились строчкой ниже. При этом у «Ризеспора» – три победы подряд в последних матчах, а «Самсунспор» не проигрывает в шести из восьми последних встреч чемпионата. Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии – хозяева, сделавшие ставку на надежную оборону, или гости, которые традиционно забивают в очных матчах?

Кто победит в матче

«Ризеспор» подходит к игре в отличном тонусе. Команда выиграла три последних матча, а в стартовом туре одержала волевую победу над «Коньяспором» (1:0), подтвердив свою оборонительную надежность. В среднем за последние пять матчей хозяева пропускают всего 0,80 гола – один из лучших показателей в лиге. При этом атака также стабильна: они забивают в трeх последних играх и в среднем приносят 1,20 мяча. В очных встречах с «Самсунспором» «Ризеспор» также забивает в трeх последних матчах, что добавляет уверенности. Домашняя поддержка и хорошая форма должны помочь хозяевам доминировать и взять три очка.

«Самсунспор» имеет свои козыри, особенно в атаке. Гости забивают в пяти последних очных матчах с «Ризеспором», а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. В стартовом туре они сыграли результативную ничью с «Гезтепе» (3:3), что говорит о способности создавать моменты. Однако оборона вызывает тревогу – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В гостях «Самсунспор» играет нестабильно, и против организованной защиты «Ризеспора» им будет сложно рассчитывать на положительный результат.

Итоговый вывод: «Ризеспор» имеет преимущество домашнего поля, лучшую оборону и находится в отличной форме. «Самсунспор» опасен в атаке, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу в гостях. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Самсунспор» имеет небольшой перевес: 19 побед против 16 у «Ризеспора», ещe 15 матчей завершились вничью. Однако в последних очных встречах на поле «Ризеспора» хозяева смотрятся увереннее: в четырeх последних домашних матчах они одержали две победы, одну ничью и одно поражение. Текущая форма «Ризеспора» – три победы подряд, у «Самсунспора» – только одна ничья в стартовом туре и нестабильная защита. Это склоняет чашу весов в пользу хозяев.

Личные встречи
Побед - 3 (43%)
Ничьих - 1 (14%)
Побед - 3 (43%)
9
Забитых мячей
10
1.29
В среднем за матч
1.43
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 27 тур
Ризеспор
4 : 1
09.04.2026
Самсунспор
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 10 тур
Самсунспор
1 : 1
27.10.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 2
22.08.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Ризеспор
4 : 1
09.04.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Самсунспор
1 : 1
27.10.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Самсунспор
2 : 3
22.02.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Самсунспор
3 : 0
23.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
1 : 0
08.10.2023
Самсунспор
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ризеспор
75
Яхья Фофана
ВР
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
(К) ОП
20
Казим Лячи
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
17
L. Tomasson
ЦЗ
26
Ali Diabaté
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
5
Celil Yüksel
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
30
Saikuba Jarju
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
19
Umut Erdem
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
8
Дал Варесанович
АП
47
Emirhan Yilmaz
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
80
Mustafa Coşkun Tosun
ЦФ
99
E. Bulut
ЦФ
Самсунспор
13
Efe Üstün
ВР
25
Билал Баязит
ВР
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
42
Anto Sekongo
ЦП
70
Tahsin Bülbül
ЦП
21
Eyup Degirmenci
ЦП
8
Самед Онур
АП
3-1-3-3
75
Фофана
17
93
Саньян
4
Мокши
14
Антальялы
20
Лячи
54
Пала
10
Олавоин
11
9
Соу
23
Кутуджу
4-1-2-3
1
Кочук
2
Мендес
26
21
Боревкович
17
4
Уотт
5
20
Каян
11
Килинк
14
Кайя
30
17
5
Санук
5
Санук
17
10
Олавоин
8
Варесанович
8
Варесанович
10
Олавоин
93
Саньян
22
22
93
Саньян
14
Антальялы
80
80
14
Антальялы
11
99
99
11
14
Кайя
42
42
14
Кайя
30
70
70
30
20
Каян
8
Онур
8
Онур
20
Каян
Остались в запасе
Ризеспор
Самсунспор
30
Zafer Gorgen
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
19
Umut Erdem
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
47
Emirhan Yilmaz
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
13
Efe Üstün
ВР
25
Билал Баязит
ВР
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
21
Eyup Degirmenci
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
19
Umut Erdem
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
47
Emirhan Yilmaz
ЦФ
Остались в запасе
13
Efe Üstün
ВР
25
Билал Баязит
ВР
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
21
Eyup Degirmenci
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Томас Райс
Ризеспор
Точно не сыграют
Husniddin Alikulov
ЦЗ
Валентин Михаила
ЛВ
Мусса Диаките
ЦП
Самсунспор
Точно не сыграют
Jaures Assoumou
ЦФ
Yunus Emre Çift
ЦЗ
Танги Кулибали
ЛВ
Igor Drapinski
ЦЗ
Элайис Тавсан
ПВ
Антуан Макумбу
ЦП
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Афонсу Соуза
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ризеспора» в основное время. Надeжная оборона, домашняя поддержка и хорошая форма хозяев, а также проблемы гостей в защите делают «Ризеспор» фаворитом. «Самсунспор» способен забить, но вряд ли сумеет устоять против организованной игры хозяев. Рекомендуемая ставка – победа «Ризеспора» с коэффициентом 2,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Ризеспором» и «Самсунспором» состоится 22 августа 2026 года в Ризе на стадионе «Ризе Стады» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Ризеспор» – «Самсунспор»: смотреть онлайн.

2.30
Победа «Ризеспора»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Самсунспор Ризеспор
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