Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Ризеспором» и «Самсунспором» пройдет 22 августа 2026 года в Ризе на стадионе «Ризе Стады». Хозяева уверенно стартовали, обыграв на выезде «Коньяспор» (1:0), и с тремя очками находятся на пятом месте. Гости, напротив, начали с домашней ничьей против «Гезтепе» (3:3) и расположились строчкой ниже. При этом у «Ризеспора» – три победы подряд в последних матчах, а «Самсунспор» не проигрывает в шести из восьми последних встреч чемпионата. Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии – хозяева, сделавшие ставку на надежную оборону, или гости, которые традиционно забивают в очных матчах?

Кто победит в матче

«Ризеспор» подходит к игре в отличном тонусе. Команда выиграла три последних матча, а в стартовом туре одержала волевую победу над «Коньяспором» (1:0), подтвердив свою оборонительную надежность. В среднем за последние пять матчей хозяева пропускают всего 0,80 гола – один из лучших показателей в лиге. При этом атака также стабильна: они забивают в трeх последних играх и в среднем приносят 1,20 мяча. В очных встречах с «Самсунспором» «Ризеспор» также забивает в трeх последних матчах, что добавляет уверенности. Домашняя поддержка и хорошая форма должны помочь хозяевам доминировать и взять три очка.

«Самсунспор» имеет свои козыри, особенно в атаке. Гости забивают в пяти последних очных матчах с «Ризеспором», а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. В стартовом туре они сыграли результативную ничью с «Гезтепе» (3:3), что говорит о способности создавать моменты. Однако оборона вызывает тревогу – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В гостях «Самсунспор» играет нестабильно, и против организованной защиты «Ризеспора» им будет сложно рассчитывать на положительный результат.

Итоговый вывод: «Ризеспор» имеет преимущество домашнего поля, лучшую оборону и находится в отличной форме. «Самсунспор» опасен в атаке, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу в гостях. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Самсунспор» имеет небольшой перевес: 19 побед против 16 у «Ризеспора», ещe 15 матчей завершились вничью. Однако в последних очных встречах на поле «Ризеспора» хозяева смотрятся увереннее: в четырeх последних домашних матчах они одержали две победы, одну ничью и одно поражение. Текущая форма «Ризеспора» – три победы подряд, у «Самсунспора» – только одна ничья в стартовом туре и нестабильная защита. Это склоняет чашу весов в пользу хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ризеспора» в основное время. Надeжная оборона, домашняя поддержка и хорошая форма хозяев, а также проблемы гостей в защите делают «Ризеспор» фаворитом. «Самсунспор» способен забить, но вряд ли сумеет устоять против организованной игры хозяев. Рекомендуемая ставка – победа «Ризеспора» с коэффициентом 2,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Ризеспором» и «Самсунспором» состоится 22 августа 2026 года в Ризе на стадионе «Ризе Стады» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.