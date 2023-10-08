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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Самсунспор
Ризеспор - Самсунспор: обзор матча 08 октября 2023
Ризеспор
08.10.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Самсунспор
80'
B. Keser
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Самсунспор
Замена
S. Anil Yasar
️️️️
Д. Варесанович
90'
+3
Желтая карточка
Д. Варесанович
90'
+1
Замена
Х. Аликулов
️️️️
B. Keser
85'
84'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Э. Килинк
84'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
З. Явру
84'
Замена
О. Нтчам
️️️️
К. Хольс
Желтая карточка
B. Keser
81'
ГОЛ! 1:0!
B. Keser
80'
78'
Желтая карточка
Э. Килинк
Желтая карточка
Z. Gorgen
74'
Замена
И. Олавоин
️️️️
Г. Сауэр
72'
71'
Замена
O. Çelik
️️️️
М. Тирпа
58'
Замена
A. Öztürk
️️️️
Р. ван Дронгелен
45'
+3
Желтая карточка
Л. Димата
33'
Желтая карточка
М. Тирпа
Красная карточка
М. Пала
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
54
Митхат Пала
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
77
Алтин Зекири
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
5
Alim Öztürk
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
3-3-2-2
23
Аккан
3
4
Мокши
27
17
Минчев
7
26
Шелви
8
Варесанович
7
Сауэр
53
Топджу
54
Пала
3-2-1-3
1
Кочук
25
Тирпа
7
Фофана
55
ван Дронгелен
18
Явру
28
8
Айдогду
11
Килинк
19
Хольс
11
Димата
8
Варесанович
4
4
8
Варесанович
7
2
Аликулов
2
Аликулов
7
7
Сауэр
10
Олавоин
10
Олавоин
7
Сауэр
55
ван Дронгелен
5
5
55
ван Дронгелен
19
Хольс
10
Нтчам
10
Нтчам
19
Хольс
11
Килинк
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
11
Килинк
18
Явру
29
Тайт
29
Тайт
18
Явру
25
Тирпа
88
88
25
Тирпа
Остались в запасе
Ризеспор
Самсунспор
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
77
Алтин Зекири
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
37
Любомир Шатка
ВР
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
27
Gaëtan Laura
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
77
Алтин Зекири
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Остались в запасе
37
Любомир Шатка
ВР
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
27
Gaëtan Laura
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Статистика матча Ризеспор - Самсунспор
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
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