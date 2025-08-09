Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Турция. Суперлига
Самсунспор - Генчлербирлиги
Самсунспор - Генчлербирлиги: обзор матча 09 августа 2025
Самсунспор
09.08.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
38'
Мариус (П)
67'
К. Хольс
88'
М. Мимароглу
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Таблица
Протокол Самсунспор - Генчлербирлиги
Завершен
88'
ГОЛ! 2:1!
Метехан Мимароглу
Замена
Сонер Айдогду
️️️️➡️️
Оливье Нтчам
82'
Желтая карточка
Celil Yüksel
78'
Замена
Антуан Макумбу
️️️️➡️️
Карло Хольс
73'
Замена
Джо Мендес
️️️️➡️️
Зеки Явру
73'
68'
Замена
Мацей Ганоушек
️️️️➡️️
Абдуррахим Дурсун
68'
Замена
Гектан Гюрпюз
️️️️➡️️
Даниэль Попа
ГОЛ! 2:0!
Карло Хольс
Пас отдал
Эмре Килинк
67'
Замена
Арбнор Муджа
️️️️➡️️
Ландри Димата
63'
46'
Замена
Талиссон
️️️️➡️️
Фыратджан Узюм
42'
Замена
Самед Онур
️️️️➡️️
Одженекаро Этебо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Мариус
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
17
Логи Томассон
ЛЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К)
ПЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Карло Хольс
ЦФ
14
Ландри Димата
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Мариус
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Генчлербирлиги
1
Гекхан Аккан
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
81
Мусса Куабу
ОП
14
Michał Nalepa
ЦП
4
Žan Žužek
ЦП
5
Одженекаро Этебо
(К)
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
10
Метехан Мимароглу
ЛВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Даниэль Попа
ЦФ
Самсунспор
33
Efe Üstün
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Антуан Макумбу
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
22
Polat Yaldır
ЦФ
Генчлербирлиги
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
33
Ebrar Yigit Aydin
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
21
Dilhan Demir
ЦП
20
Mikail Okyar
ЦП
8
Самед Онур
АП
11
Гектан Гюрпюз
АП
3-2-4
1
Кочук
17
Томассон
4
ван Дронгелен
18
Явру
5
10
Нтчам
21
Хольс
9
Мариус
11
Килинк
14
Димата
2-1-4-2-1
1
Аккан
6
Гутас
77
Дурсун
81
Куабу
4
5
Этебо
88
Узюм
14
13
Перейра
10
Мимароглу
9
Попа
Статистика матча Самсунспор - Генчлербирлиги
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
12
Офсайды
3
2
Количество передач
520
315
Сейвы
0
1
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.32
Информация о матче
Главный судья:
Ali Yilmaz, Türkiye
Стадион:
19-го мая
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
Вчера, 00:36
Агент Койта высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
8 августа, 08:46
8 августа, 08:46
Турецкий клуб договорился о переходе игрока из ЦСКА
7 августа, 09:27
7 августа, 09:27
5
ЦСКА ведет переговоры об аренде легионера, на которого не рассчитывает Челестини
6 августа, 23:59
6 августа, 23:59
4
Экс-вратарь «Химок» отказался от клуба из топ-3 турецкой Суперлиги и нашел новую команду в РПЛ
5 июля, 19:10
5 июля, 19:10
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
Вчера, 00:36
Экс-вратарь «Химок» отказался от клуба из топ-3 турецкой Суперлиги и нашел новую команду в РПЛ
5 июля, 19:10
5 июля, 19:10
Прогноз на точный счет матча «Самсунспор» – «Еюпспор»: Турция. Высшая лига, 4 мая 2025
3 мая, 11:42
3 мая, 11:42
«Бодрум» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
25 апреля, 14:51
25 апреля, 14:51
«Самсунспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025
11 апреля, 18:50
11 апреля, 18:50
Агент Койта высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
8 августа, 08:46
8 августа, 08:46
Турецкий клуб договорился о переходе игрока из ЦСКА
7 августа, 09:27
7 августа, 09:27
5
ЦСКА ведет переговоры об аренде легионера, на которого не рассчитывает Челестини
6 августа, 23:59
6 августа, 23:59
4
Турецкий клуб хочет купить Мирзова
23 августа 2023, 13:57
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым вырвал победу над «Генчлербирлиги», увеличив беспроигрышную серию до семи матчей
31 января 2021, 18:07
31 января 2021, 18:07
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
- : -
17.08.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
17.08.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
- : -
18.08.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
2 : 1
09.08.2025
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 38 тур
Самсунспор
2 : 1
01.06.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 2
25.05.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Самсунспор
3 : 0
04.05.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
2 : 1
09.08.2025
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 38 тур
Самсунспор
2 : 1
01.06.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 2
25.05.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Самсунспор
3 : 0
04.05.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
2 : 1
09.08.2025
Генчлербирлиги
