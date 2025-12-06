Введите ваш ник на сайте
«Генчлербирлиги» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 2.05

06 декабря 2025 10:24
Генчлербирлиги - Карагюмрюк
07 дек. 2025, воскресенье 14:30 | Турция. Суперлига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Обе забьют
Сделать ставку

7 декабря в Анкаре состоится матч 15 тура Суперлиги, в котором «Генчлербирлиги» примет «Карагюмрюк». Соперники находятся на стыке зоны вылета – 17-е и 18-е места, поэтому этот поединок имеет статус принципиального: обеим командам необходимо прерывать неудачный отрезок и набирать очки.

«Генчлербирлиги»

Команда набрала 11 очков и после минимального поражения от «Коджаелиспора» остаeтся внизу таблицы. Однако в атаке отмечается прогресс: 9 забитых голов в 5 последних играх – 1.80 в среднем. Метехан Мимароглу остаeтся ведущим игроком в нападении. При этом оборона нестабильна: в 8 матчах подряд команда пропускает, а статистика последних пяти встреч – 1.20 пропущенного за игру. Дома «Генчлербирлиги» действует смелее и пытается быстрее переходить в атаку, что уже принесло победу над «Истанбулом» 2:1.

«Карагюмрюк»

Гости замыкают таблицу с 8 очками, но их игра постепенно выравнивается. В пяти последних матчах – 8 забитых и 6 пропущенных, в среднем 1.60 забитых и 1.20 пропущенного. Лидером атаки является Давид Фофана, который забивает с хорошей реализацией – 4 гола за 9 игр. Проблема остаeтся прежней: команда нестабильно защищается и часто позволяет соперникам свободно входить в штрафную. При этом за пределами чемпионата «Карагюмрюк» демонстрирует взрывную атакующую мощь, что подтверждает кубковая победа 5:2 над «Эрокспором».

Факты о командах

«Генчлербирлиги»

  • 1.80 забитых за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В очных встречах дома: не проигрывает в 5 из 7
  • В среднем: 1.20 пропущенного

«Карагюмрюк»

  • 1.60 забитых за матч
  • Пропускает в 3 последних играх
  • Не проигрывает в 5 из 7 матчей против этого соперника
  • В среднем: 1.20 пропущенного

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
5
Забитых мячей
8
1.67
В среднем за матч
2.67
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Турция. Суперлига, 15 тур
Генчлербирлиги
3 : 0
07.12.2025
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 40 тур
Карагюмрюк
5 : 1
08.05.2021
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 19 тур
Генчлербирлиги
1 : 3
15.01.2021
Карагюмрюк

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Карагюмрюк»

Несмотря на низкие позиции, команды подходят к матчу с уверенной атакующей динамикой. Оба клуба умеют навязывать высокий темп, но при этом часто допускают ошибки в обороне. У «Генчлербирлиги» есть преимущество домашнего поля и более острые фланги, однако «Карагюмрюк» лучше работает на контратаках и чаще реализует моменты. Статистика очных встреч говорит о балансе: соперники регулярно забивают друг другу и делят очки. На фоне слабой игры в защите логично ожидать результативную встречу с голами обеих сторон. Исход при этом выглядит открытым, но хозяева имеют немного больше ресурсов для набора очков – как минимум, чтобы не проиграть.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 2.05
  • Х1 (Генчлербирлиги не проиграет) – коэффициент 1.70

2.05
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Карагюмрюк Генчлербирлиги
