27 декабря в рамках 11 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на своем поле примет «Аль-Охдуд». Команды подходят к матчу с принципиально разными задачами и текущей формой. Хозяева уверенно лидируют в турнире, тогда как гости ведут борьбу за выживание и стараются набирать очки в каждом матче.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» в прошлом туре уверенно обыграл «Аль-Халидж» со счетом 4:1 и продолжил победную серию в чемпионате. После 9 туров команда набрала 27 очков и занимает первое место, имея стопроцентный показатель побед. Коллектив отличается феноменальной результативностью: 30 забитых мячей за 9 туров и 20 голов в последних пяти матчах. В среднем «Аль-Наср» забивает 4.00 мяча за игру. Лидером атаки остается Жоау Феликс, на счету которого 17 голов в 19 матчах. Оборона также выглядит надежно – всего 3 пропущенных мяча в последних пяти встречах.

«Аль-Охдуд»

«Аль-Охдуд» в предыдущем туре сыграл вничью с «Аль-Шабабом» (1:1). Команда занимает 15 место, имея 5 очков после 9 туров. В последних пяти матчах «Аль-Охдуд» забил 3 мяча и пропустил 5, что отражает осторожный, но не всегда эффективный стиль игры. В среднем команда забивает 0.60 гола за матч, а пропускает около 1.00. Лучшим бомбардиром является Халед Нарей с 3 голами в 10 матчах. При этом «Аль-Охдуд» пропускает в четырех матчах подряд и испытывает сложности при игре против команд из верхней части таблицы.

Факты о командах

«Аль-Наср»

1 место после 9 туров, 27 очков

9 побед подряд в чемпионате

Забивает в 15 матчах лиги подряд

В среднем 4.00 гола за игру в последних 5 матчах

«Аль-Охдуд»