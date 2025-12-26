Введите ваш ник на сайте
«Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.45

26 декабря 2025 9:01
Аль-Наср - Аль-Охдуд
27 дек. 2025, суббота 17:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
27 декабря в рамках 11 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на своем поле примет «Аль-Охдуд». Команды подходят к матчу с принципиально разными задачами и текущей формой. Хозяева уверенно лидируют в турнире, тогда как гости ведут борьбу за выживание и стараются набирать очки в каждом матче.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» в прошлом туре уверенно обыграл «Аль-Халидж» со счетом 4:1 и продолжил победную серию в чемпионате. После 9 туров команда набрала 27 очков и занимает первое место, имея стопроцентный показатель побед. Коллектив отличается феноменальной результативностью: 30 забитых мячей за 9 туров и 20 голов в последних пяти матчах. В среднем «Аль-Наср» забивает 4.00 мяча за игру. Лидером атаки остается Жоау Феликс, на счету которого 17 голов в 19 матчах. Оборона также выглядит надежно – всего 3 пропущенных мяча в последних пяти встречах.

«Аль-Охдуд»

«Аль-Охдуд» в предыдущем туре сыграл вничью с «Аль-Шабабом» (1:1). Команда занимает 15 место, имея 5 очков после 9 туров. В последних пяти матчах «Аль-Охдуд» забил 3 мяча и пропустил 5, что отражает осторожный, но не всегда эффективный стиль игры. В среднем команда забивает 0.60 гола за матч, а пропускает около 1.00. Лучшим бомбардиром является Халед Нарей с 3 голами в 10 матчах. При этом «Аль-Охдуд» пропускает в четырех матчах подряд и испытывает сложности при игре против команд из верхней части таблицы.

Факты о командах

«Аль-Наср»

  • 1 место после 9 туров, 27 очков
  • 9 побед подряд в чемпионате
  • Забивает в 15 матчах лиги подряд
  • В среднем 4.00 гола за игру в последних 5 матчах

«Аль-Охдуд»

  • 15 место после 9 туров, 5 очков
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем 0.60 гола за игру в последних 5 встречах
  • Проиграл «Аль-Насру» 4 последних очных матча

Личные встречи
100% (5)
0% (0)
0% (0)
21
Забитых мячей
3
4.2
В среднем за матч
0.6
9:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:9
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Наср
3 : 0
27.12.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Охдуд
0 : 9
12.05.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
3 : 1
09.01.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Охдуд
2 : 3
09.05.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
3 : 0
24.11.2023
Аль-Охдуд

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Охдуд»

Разница в классе и текущей форме команд очевидна. «Аль-Наср» стабильно доминирует в чемпионате, создает большое количество моментов и практически не допускает осечек. «Аль-Охдуд» старается играть аккуратно, но против лидера турнира вряд ли сможет сдерживать давление на протяжении всего матча. Наиболее логичным выглядит сценарий с уверенной победой хозяев и высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Насра» с форой (-1.5) – коэффициент 1.45
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.70

Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Наср
Рекомендуем
