Главная
Расписание матчей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Аль-Наср - Аль-Охдуд
Аль-Наср - Аль-Охдуд: онлайн-трансляция 25 декабря 2025
Аль-Наср
25.12.2025, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
- : -
Не начался
Аль-Охдуд
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Охдуд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Аль-Наср
Аль-Охдуд
Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист
19 августа, 17:13
Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки
16 августа, 12:25
«Аль-Наср» объявил о трансфере футболиста «Баварии»
15 августа, 22:51
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии
15 августа, 21:59
1
Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»
13 августа, 17:51
Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист
19 августа, 17:13
Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки
16 августа, 12:25
«Аль-Наср» объявил о трансфере футболиста «Баварии»
15 августа, 22:51
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии
15 августа, 21:59
1
Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»
13 августа, 17:51
Прогноз на точный счeт матча «Халидж» – «Аль-Охдуд»: Высшая лига, 26 мая 2025
25 мая, 10:20
Прогноз на точный счет матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Раэд»: Высшая лига, 22 мая 2025
21 мая, 10:14
Прогноз на точный счет матча «Аль-Фейха» – «Аль-Охдуд»: Саудовская Аравия, 17 мая 2025
16 мая, 12:48
«Аль-Наср» без Роналду забил 9 голов предпоследней команде чемпионата Саудовской Аравии
12 мая, 23:11
«Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025
12 мая, 19:50
Больше новостей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
- : -
28.08.2025
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.08.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
28.08.2025
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
- : -
29.08.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
- : -
29.08.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
- : -
28.08.2025
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.08.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
28.08.2025
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
- : -
29.08.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
- : -
29.08.2025
Халидж
Последние матчи
Аль-Наср
Аль-Охдуд
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фат
3 : 2
26.05.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
2 : 3
26.05.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фат
3 : 2
26.05.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Наср
2 : 0
21.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
16.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
2 : 3
26.05.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Фейха
2 : 0
17.05.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Охдуд
0 : 9
12.05.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Архив
