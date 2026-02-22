Введите ваш ник на сайте
«Аль-Фатех» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.6

22 февраля 2026 8:34
Аль-Фат - Аль-Охдуд
23 февр. 2026, понедельник 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Аль-Фата»
Сделать ставку

23 февраля в 10-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» сыграет дома с «Аль-Охдудом». По таблице команды решают разные задачи: хозяева идут 11-ми с 24 очками, гости находятся в зоне вылета на 17-м месте (10 очков). При этом обе стороны заходят в матч с заметными проблемами в обороне, что влияет на выбор рынков для ставки.

«Аль-Фатех»

«Аль-Фатех» находится в затяжной серии без побед: 8 матчей подряд в лиге без выигрыша. Последняя игра это хорошо подчеркнула: поражение от «Аль-Иттифака» 3:4, где команда снова много создала впереди, но не удержала счет. На дистанции пяти туров у «Аль-Фатеха» 7 забитых и 10 пропущенных, а серия с пропущенными мячами в чемпионате уже дошла до 9 матчей.
В атаке ключевой показатель дает Матиас Варгас: 9 голов в 23 матчах, и на фоне соперника из нижней части таблицы у хозяев есть потенциал как минимум на 1–2 гола.

«Аль-Охдуд»

Ситуация у «Аль-Охдуда» еще тяжелее: команда проиграла 3 последних матча в лиге и регулярно проваливается в защите. За 5 последних игр гости пропустили 14 мячей (в среднем 2.80 за матч) и идут с серией из 8 встреч, где обязательно пропускают. В атаке цифры скромнее: 4 гола за пять игр.
При таком фоне «Аль-Охдуду» сложно рассчитывать на спокойный матч в гостях: даже если команда забивает, она часто не выдерживает темп и допускает слишком много моментов у своих ворот.

Факты о командах

«Аль-Фатех»

  • 11-е место после 22 туров: 24 очка
  • Серия без побед в лиге: 8 матчей
  • Пропускает в 9 матчах подряд в чемпионате
  • Последние 5 матчей: 7 забито, 10 пропущено
  • Лучший бомбардир: Матиас Варгас (9 голов в 23 матчах)

«Аль-Охдуд»

  • 17-е место после 22 туров: 10 очков
  • Поражения в лиге: 3 подряд
  • Пропускает в 8 матчах подряд в чемпионате
  • Последние 5 матчей: 4 забито, 14 пропущено

Прогноз на матч «Аль-Фатех» – «Аль-Охдуд»

По имеющимся данным матч выглядит благоприятным для «Аль-Фатеха» именно по сопоставлению текущей формы и качества обороны соперника. У хозяев тоже есть проблемы с надежностью, но атака стабильнее, а у «Аль-Охдуда» слишком высокий показатель пропущенных на короткой дистанции. Поэтому базовый сценарий: «Аль-Фатех» забирает очки, а игра проходит через голы и общий тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Фата» – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.60
Победа «Аль-Фата»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Фат
  • Читайте нас: 