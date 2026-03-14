«Эпицентр» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.85

14 марта 2026 9:02
Эпицентр - Рух
15 мар. 2026, воскресенье 14:00 | Украина. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Эпицентра»
Сделать ставку

15 марта в 20-м туре украинской Премьер-лиги «Эпицентр» примет «Рух». Это противостояние двух аутсайдеров с разной формой. Хозяева находятся в неплохой форме и мощно атакуют, гости переживают катастрофический кризис и много пропускают.

«Эпицентр»

Хозяева занимают 14-е место и демонстрируют неплохую форму, не проигрывая в 6 из 8 последних домашних матчей. Команда мощно атакует: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 забитых мячей) и выглядит уверенно. Оборона «Эпицентра» нестабильна – 1.40 пропуска в среднем. Важное преимущество – хозяева выиграли первый матч у «Руха» (1:0).

«Рух»

Винниковцы занимают 13-е место и переживают катастрофический кризис, проигрывая в 5 последних матчах и пропуская в 13 последних подряд. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.60 гола в среднем за последние 5 игр (3 мяча). Оборона «Руха» катастрофична – 2.00 пропуска в среднем (10 голов). Гости выглядят безнадежно.

Факты о командах:

«Эпицентр»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Выиграл первый матч у «Руха» (1:0).
  • 14-е место в турнире (17 очков).

«Рух»

  • 5 поражений подряд.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в 13 последних матчах (2.00 в среднем).
  • 13-е место в турнире (19 очков).

Прогноз на матч «Эпицентр» – «Рух»

«Эпицентр» находится в неплохой форме и мощно атакует. «Рух» переживает катастрофический кризис, практически не забивает и много пропускает. Учитывая, что хозяева играют дома и имеют историческое преимущество, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Эпицентра».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Эпицентра» – коэффициент 1.85.
  • Тотал больше 2.5 голов

1.85
Победа «Эпицентра»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Рух Эпицентр
