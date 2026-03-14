15 марта в 20-м туре украинской Премьер-лиги «Эпицентр» примет «Рух». Это противостояние двух аутсайдеров с разной формой. Хозяева находятся в неплохой форме и мощно атакуют, гости переживают катастрофический кризис и много пропускают.

«Эпицентр»

Хозяева занимают 14-е место и демонстрируют неплохую форму, не проигрывая в 6 из 8 последних домашних матчей. Команда мощно атакует: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 забитых мячей) и выглядит уверенно. Оборона «Эпицентра» нестабильна – 1.40 пропуска в среднем. Важное преимущество – хозяева выиграли первый матч у «Руха» (1:0).

«Рух»

Винниковцы занимают 13-е место и переживают катастрофический кризис, проигрывая в 5 последних матчах и пропуская в 13 последних подряд. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.60 гола в среднем за последние 5 игр (3 мяча). Оборона «Руха» катастрофична – 2.00 пропуска в среднем (10 голов). Гости выглядят безнадежно.

Факты о командах:

Прогноз на матч «Эпицентр» – «Рух»

«Эпицентр» находится в неплохой форме и мощно атакует. «Рух» переживает катастрофический кризис, практически не забивает и много пропускает. Учитывая, что хозяева играют дома и имеют историческое преимущество, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Эпицентра».

