«Твенте» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12

14 марта 2026 9:00
Твенте - Утрехт
15 мар. 2026, воскресенье 14:15 | Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
15 марта в 27-м туре Эредивизи «Твенте» примет «Утрехт». Это противостояние команды из верхней части таблицы, находящейся в отличной форме, и середняка на длительной беспроигрышной серии. Хозяева мощно атакуют и надежно защищаются, гости также имеют крепкую оборону и историческое преимущество.

«Твенте»

Энсхедцы занимают 4-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 3 победы подряд. Команда забивает в 6 последних матчах и демонстрирует разрушительную атаку: 2.80 гола в среднем за последние 5 игр (14 забитых мячей). Рикки ван Волфсвинкел с 10 голами – лидер атак. Оборона «Твенте» также безупречна – всего 0.60 пропуска в среднем. Хозяева выглядят очень уверенно и будут играть первым номером.

«Утрехт»

Утрехтцы занимают 9-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 последних матчах. Команда демонстрирует стабильную атаку (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и надежную оборону – всего 0.60 пропуска в среднем. Виктор Йенсен с 11 голами – лидер атак. Психологическое преимущество – гости не проигрывают «Твенте» в 5 из 7 последних очных встреч и забивают в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах:

«Твенте»

  • 3 победы подряд.
  • Забивает в 6 последних матчах (2.80 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • 4-е место в турнире (44 очка).

«Утрехт»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Не проигрывает «Твенте» в 5 из 7 последних встреч.
  • 9-е место в турнире (35 очков).

Прогноз на матч «Твенте»«Утрехт»

Матч двух команд с отличной формой и надежной обороной. «Твенте» мощно атакует и играет дома. «Утрехт» имеет историческое преимущество и также крепок в защите. Учитывая, что обе команды находятся в великолепной форме, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов. Небольшое преимущество на стороне хозяев благодаря более мощной атаке.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.12.

Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Утрехт Твенте
