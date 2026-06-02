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Филиппины – Гуам: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.40

02 июня 2026 9:08
Филиппины - Гуам
03 июн. 2026, среда 14:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.40
Фора (-2) на Филиппины
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3 июня 2026 года в 14:30 сборные Филиппин и Гуама сыграют в товарищеском матче.

Филиппины

Филиппины – явный фаворит. 6 матчей без поражений, забивают в 7 последних матчах. Атака мощная – 2.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче ничья с Таджикистаном (1:1). История встреч полностью на стороне филиппинцев – 4 победы подряд над Гуамом.

Гуам

Гуам – явный аутсайдер. Пропускают в 15 из 17 последних матчей, оборона дырявая – 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака приносит 1.60 гола за игру. В прошлом матче разгром Американского Самоа (6:0), но это был соперник уровня любителей. Против Филиппин шансов практически нет.

Факты о командах

Филиппины

  • 6 матчей без поражений
  • За 5 матчей: 2.40 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 7 последних матчах
  • 4 победы подряд над Гуамом

Гуам

  • За 5 матчей: 1.60 забито, 2.20 пропущено
  • Пропускают в 15 из 17 матчей
  • Разгром Американского Самоа (6:0)

Прогноз на матч Филиппины – Гуам

Филиппины на голову сильнее, дома и с отличной историей. Гуам пропускает пачками. Хозяева должны побеждать с разницей минимум в 2 мяча.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-2) на Филиппины – коэффициент 1.40
  • Тотал голов больше 2.5

1.40
Фора (-2) на Филиппины
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Гуам Филиппины
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