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«Каспий» – «Елимай»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

15 августа 2026 9:19
Каспий - Елимай
16 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
2.36
Победа «Елимая»
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Матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Каспием» и «Елимаем» пройдет 16 августа в Актау на стадионе «Жас Канат». Обе команды подходят к игре в хорошей форме: хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей и много забивают, а гости не проигрывают в семи из девяти последних встреч и стабильно отличаются в 12 из 14 игр. В очной встрече первого круга «Каспий» одержал победу (1-0), но сейчас соперники демонстрируют похожие показатели. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – хозяева, которые опираются на домашнюю поддержку, или гости, которые набрали ход и стремятся подняться в таблице?

Кто победит в матче

В пользу «Каспия» говорит фактор домашнего поля и впечатляющая атакующая статистика. Команда из Актау забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,00 раза за матч – это один из лучших показателей в лиге. Кроме того, хозяева не проигрывают в шести из восьми последних встреч, что свидетельствует о стабильности. Однако защита «Каспия» вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. В предыдущем туре «Каспий» сыграл вничью с «Улытау» (1-1), а до этого уступил «Иртышу» (2-3). При такой ненадежной обороне удержать победу над «Елимаем» будет крайне сложно.

«Елимай» подходит к матчу с более сбалансированной статистикой. Гости не проигрывают в семи из девяти последних матчей, а их атака стабильна – они забивают в 12 из 14 последних встреч, в среднем 1,40 гола за игру. Оборона «Елимая» выглядит надежнее, чем у хозяев: в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола, хотя в пяти из семи последних матчей их защита давала сбой. В последнем туре «Елимай» разгромил «Иртыш Павлодар» (3-1), а до этого сыграл вничью с «Женисом» (0-0). В очной встрече первого круга «Елимай» уступил «Каспию» (0-1), но с тех пор команда выглядит более уверенно и нацелена на реванш.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Каспий» сильнее в атаке, но его защита слишком уязвима, тогда как «Елимай» более сбалансирован и стабилен. Учитывая, что хозяева пропускают почти в каждом матче, а гости стабильно забивают, «Елимай» имеет хорошие шансы на победу, особенно с учетом их текущей формы.

Форма и история личных встреч

В единственной очной встрече этого сезона (9 мая 2026) «Каспий» одержал победу со счетом 1-0. Однако текущая форма «Елимая» лучше: они не проигрывают в семи из девяти последних матчей и имеют более надежную защиту. «Каспий» много забивает, но еще больше пропускает, что делает его уязвимым против организованного соперника. Учитывая эти факторы, «Елимай» выглядит предпочтительнее.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
0 : 1
09.05.2026
Каспий
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Каспий
2 : 2
16.08.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Каспий
2 : 2
16.08.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
0 : 1
09.05.2026
Каспий

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каспий
14
Андре Амарал
ЦЗ
30
Бернарду Моргаду
ЦЗ
21
Диёржон Арипов
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
15
D. Epton (o.g.)
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
93
K. Sylla
ЦФ
1
N. Ayazbaev
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Елимай
32
Иван Коновалов
ВР
3
Игор Габриэл
ЦЗ
15
Май Миттендорфер
ЦЗ
20
Арсен Аширбек
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Каспий
60
Beibarys Kaldybay
ВР
49
Jan Andrin
ВР
29
A. Bekmyrza
ЦЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
55
N. Elemes
ЦЗ
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
7
Бекзат Кабылан
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Алмас Арменов
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
14
Duván Palacios
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
89
Чина
ПВ
9
Roger Murillo
ЦФ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
4-2-1-4
21
Арипов
14
Амарал
30
Моргаду
27
Нечаев
15
67
Калмырза
26
Седько
17
Климович
1
93
11
Ндомбаси
2-2-1-3-2
32
Коновалов
3
Габриэл
15
Миттендорфер
20
Аширбек
44
Тюлюбай
10
17
Бахтияров
23
Илич
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
26
67
Калмырза
29
29
67
Калмырза
21
Арипов
55
55
21
Арипов
26
Седько
13
13
26
Седько
93
47
Усенов
47
Усенов
93
11
Ндомбаси
10
Умаев
10
Умаев
11
Ндомбаси
Пайруз
14
14
Пайруз
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
Остались в запасе
Каспий
Елимай
60
Beibarys Kaldybay
ВР
49
Jan Andrin
ВР
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
7
Бекзат Кабылан
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Алмас Арменов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Егор Цуприков
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
89
Чина
ПВ
9
Roger Murillo
ЦФ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
60
Beibarys Kaldybay
ВР
49
Jan Andrin
ВР
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
7
Бекзат Кабылан
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
8
Алмас Арменов
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
89
Чина
ПВ
9
Roger Murillo
ЦФ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Андрей Карпович

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Елимая». Гости находятся в хорошей форме (не проигрывают в семи из девяти последних матчей), стабильно забивают и имеют более надежную защиту, чем хозяева. «Каспий», несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускает (1,80 гола за игру), что должно позволить «Елимаю» реализовать свои моменты. Ожидаем, что гости возьмут реванш за поражение в первом круге и добьются победы. Ставка: победа «Елимая» с коэффициентом 2,36.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Каспием» и «Елимаем» состоится 16 августа 2026 года в Актау на стадионе «Жас Канат» и начнется в 16-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Каспий» – «Елимай»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

2.36
Победа «Елимая»
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Елимай Каспий
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