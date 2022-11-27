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    Андрей Карпович

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Карпович
    Команда Актобе
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 18 января 1981
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    04.03.2023 Жетысу 0 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    09.03.2023 Актобе 5 : 1 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
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