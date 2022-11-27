Андрей Карпович
Тренер
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Карпович
|Команда
|Актобе
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|18 января 1981
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Карпович
|Команда
|Актобе
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|18 января 1981
|Дата
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Жетысу
|0 : 1
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
|09.03.2023
|Актобе
|5 : 1
|Окжетпес
|Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Актобе
|26
|2
|0
|24
|Дата
|Матч
|04.03.2023
|Жетысу
|0 : 1
|Актобе
|09.03.2023
|Актобе
|5 : 1
|Окжетпес
|14.03.2023
|Астана
|0 : 0
|Актобе
|01.04.2023
|Актобе
|0 : 0
|Кызыл-Жар
|08.04.2023
|Ордабасы
|0 : 0
|Актобе
|15.04.2023
|Актобе
|0 : 0
|Атырау
|22.04.2023
|Тобол
|0 : 0
|Актобе
|06.05.2023
|Актобе
|0 : 0
|Аксу
|13.05.2023
|Кайрат
|0 : 0
|Актобе
|20.05.2023
|Актобе
|0 : 0
|Каспий
|27.05.2023
|Кайсар
|0 : 0
|Актобе
|03.06.2023
|Актобе
|0 : 0
|Шахтер
|24.06.2023
|Актобе
|0 : 0
|Мактаарал
|01.07.2023
|Мактаарал
|0 : 0
|Актобе
|15.07.2023
|Шахтер
|0 : 0
|Актобе
|22.07.2023
|Актобе
|0 : 0
|Кайсар
|29.07.2023
|Каспий
|0 : 0
|Актобе
|05.08.2023
|Актобе
|0 : 0
|Кайрат
|12.08.2023
|Аксу
|0 : 0
|Актобе
|19.08.2023
|Актобе
|0 : 0
|Тобол
|26.08.2023
|Атырау
|0 : 0
|Актобе
|15.09.2023
|Актобе
|0 : 0
|Ордабасы
|23.09.2023
|Кызыл-Жар
|0 : 0
|Актобе
|30.09.2023
|Актобе
|0 : 0
|Астана
|21.10.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Актобе
|28.10.2023
|Актобе
|0 : 0
|Жетысу