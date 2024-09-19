QFL назвала лучшего тренера и игрока КПЛ в августе

Полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков и Андрей Карпович из «Елимая» признаны лучшими игроком и тренером Премьер-лиги в августе.

«Лучшего игрока посредством голосования определили капитаны и тренеры всех клубов-участников турнира. Кроме того, наставники футбольных клубов определили лучшего тренера месяца.

Лучшим игроком в августе признан полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков. Он сыграл во всех играх костанайского клуба в прошедшем месяце и отметился четырьмя забитыми голами. На сегодняшний день 24-летний футболист также лидирует в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги.

Между тем, лучшим тренером в августе стал 43-летний специалист Андрей Карпович, под руководством которого «Елимай» одержал три победы в четырех матчах», – сообщает QFL.