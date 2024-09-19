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    QFL назвала лучшего тренера и игрока КПЛ в августе

    Полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков и Андрей Карпович из «Елимая» признаны лучшими игроком и тренером Премьер-лиги в августе.

    «Лучшего игрока посредством голосования определили капитаны и тренеры всех клубов-участников турнира. Кроме того, наставники футбольных клубов определили лучшего тренера месяца.

    Лучшим игроком в августе признан полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков. Он сыграл во всех играх костанайского клуба в прошедшем месяце и отметился четырьмя забитыми голами. На сегодняшний день 24-летний футболист также лидирует в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги.

    Между тем, лучшим тренером в августе стал 43-летний специалист Андрей Карпович, под руководством которого «Елимай» одержал три победы в четырех матчах», – сообщает QFL.

    • В текущем сезоне КПЛ Чесноков провел 14 матчей, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.
    • «Елимай» под руководством Карповича занимает 2-ю строчку в Премьер-лиге.

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    Источник: QFL.KZ

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    19.09.2024 15:03
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