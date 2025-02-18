Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович поделился впечатлениями от поездки в США.
– Нормально слетал, но дорого. Насыщенно отдохнул с семьей. С ней всегда хорошо проводить время, неважно Америка это или другое место.
У меня, находясь в Алмате, была возможность открыть визу. Супруга давно хотела туда выбраться, она там никогда не была.
– «Дорого» – это где?
– Мы были в Майами, ездили в Нью-Йорк. В Америке везде дорого (смеется)! Видимо, зарплаты другие, поэтому было немножечко больновато.
– Вы тоже впервые летали?
– Нет, я уже был там лет 10 назад. Тогда тоже было дорого, но сейчас ощущение, что стало очень-очень дорого (улыбается).
Может быть, так чувствовалось из-за курса валют, но эта поездка показалась дорогой.
– Что было самым дорогим?
– Не могу выделить что-то одно. Даже обычный поход в ресторан выходит с чеком намного дороже, чем в России, Беларуси или Казахстане.
– На сколько?
– Раза в два точно. Причем в счет включены еще 20% чаевых в обязательном порядке (смеется).
– Но в целом вы остались довольны отпуском?
– Отпуском всегда доволен, тем более, когда проводишь его с семьей.
– В следующий раз уже выберете направление подешевле?
– Посмотрим.
- 37-летний Мартынович выступал в РПЛ с 2010 по 2024 год.
- Он поиграл за «Краснодар», «Урал» и «Рубин».