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  • Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»

Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович поделился впечатлениями от поездки в США.

– Нормально слетал, но дорого. Насыщенно отдохнул с семьей. С ней всегда хорошо проводить время, неважно Америка это или другое место.

У меня, находясь в Алмате, была возможность открыть визу. Супруга давно хотела туда выбраться, она там никогда не была.

– «Дорого» – это где?

– Мы были в Майами, ездили в Нью-Йорк. В Америке везде дорого (смеется)! Видимо, зарплаты другие, поэтому было немножечко больновато.

– Вы тоже впервые летали?

– Нет, я уже был там лет 10 назад. Тогда тоже было дорого, но сейчас ощущение, что стало очень-очень дорого (улыбается).

Может быть, так чувствовалось из-за курса валют, но эта поездка показалась дорогой.

– Что было самым дорогим?

– Не могу выделить что-то одно. Даже обычный поход в ресторан выходит с чеком намного дороже, чем в России, Беларуси или Казахстане.

– На сколько?

– Раза в два точно. Причем в счет включены еще 20% чаевых в обязательном порядке (смеется).

– Но в целом вы остались довольны отпуском?

– Отпуском всегда доволен, тем более, когда проводишь его с семьей.

– В следующий раз уже выберете направление подешевле?

– Посмотрим.

  • 37-летний Мартынович выступал в РПЛ с 2010 по 2024 год.
  • Он поиграл за «Краснодар», «Урал» и «Рубин».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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FCSpartakM
1739881141
ток зарплата в сша около 5 мультов рублей в год . Со своими там дорого
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