Кержаков заявил о сомнениях в тренерской карьере после работы в «Кайрате»

Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков рассказал о том, что произошло во время его работы в казахстанском клубе.

– Какие новости после «Кайрата»?

– Восстанавливаю свое психическое состояние, эмоциональное. Здоровье не подорвал, но после таких ситуаций немного сомневаешься в профессии.

Потому что отдаешь всего себя, а в итоге можешь услышать: «Когда ты, нахрен, начнешь работать?» А ты полностью выжат, как лимон, отдаешь всего себя сутками, 24 на 7.

– Вы столкнулись с тем, что в «Кайрате» президент очень сильно изучает работу клуба. Как лучше: когда есть какой-то совет и тренер раз в месяц появляется на нем и рассказывает, или когда президент смотрит все тренировки, общается каждый день?

– Там не то, чтобы президент лез постоянно. Более того, на стадии знакомства это все было обговорено: «Никаких ситуаций, при которых я буду влезать в работу тренера. Такого не будет. Выбор состава, тактики – все твое». Там был не только я, была моя семья и спортивный директор. Он напрямую сказал: «Такого не будет».

Я был с полной уверенностью, что наконец-то нашел команду, где в мою работу не будут влезать, но после первого поражения, а это был мой второй матч, столкнулся с тем, что мне предложили новую схему и тактику на игру.

Мне кажется нормальным обсуждать внутри, когда есть владелец. Он платит деньги, он может с тебя спрашивать, он может с тобой поговорить, но это должен быть конструктивный диалог.

Когда мы выигрывали, я никогда не слышал: «Ты победил, ты правильно сделал». Это выиграли «мы». Когда проиграл – «проиграл ты».