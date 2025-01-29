Раскрыт размер компенсации Черчесову за увольнение из сборной Казахстана

Станислав Черчесов официально перестанет быть главным тренером сборной Казахстана 1 февраля.
За досрочное расторжение контракта российский специалист и его помощники получат неустойку в размере 1 миллиона евро.
Соответствующая сумма была прописана в договоре между сторонами.
- Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года.
- Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в Лиге наций.
- Сообщалось, что в назначении российского тренера заинтересован «Персеполис».