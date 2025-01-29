Раскрыт размер компенсации Черчесову за увольнение из сборной Казахстана

Станислав Черчесов официально перестанет быть главным тренером сборной Казахстана 1 февраля.

За досрочное расторжение контракта российский специалист и его помощники получат неустойку в размере 1 миллиона евро.

Соответствующая сумма была прописана в договоре между сторонами.