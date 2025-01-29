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  • Раскрыт размер компенсации Черчесову за увольнение из сборной Казахстана

Раскрыт размер компенсации Черчесову за увольнение из сборной Казахстана

Станислав Черчесов официально перестанет быть главным тренером сборной Казахстана 1 февраля.

За досрочное расторжение контракта российский специалист и его помощники получат неустойку в размере 1 миллиона евро.

Соответствующая сумма была прописана в договоре между сторонами.

  • Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в Лиге наций.
  • Сообщалось, что в назначении российского тренера заинтересован «Персеполис».

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Источник: Legalbet

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Комментарии (3)
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n876
1738179193
специалист и его помощники получат неустойку в размере 1 миллиона евро.==== Каждому ? Или дробление есть.
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Тинез Розоп
1738180011
70 штук за пропущенный гол. Не зря он вратарь…
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Plyash
1738180135
Может быть он - командир полевой,мороженое закажет(имярек)на обед в детские садики города небольшого... На один день...
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