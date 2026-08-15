Финальный матч Суперкубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» пройдет 16 августа в Кардиффе на стадионе «Миллениум». «Арсенал» – обладатель Кубка Англии – подходит к игре с длительной голевой серией из 12 матчей и уверенной домашней формой, тогда как «Манчестер Сити», чемпион Англии, имеет преимущество в очных встречах и феноменальную серию из 17 матчей с голами. Обе команды забивают в среднем по 1,80 гола за последние пять игр, но при этом регулярно пропускают. Кто же поднимет трофей над головой – лондонский «Арсенал», который набрал отличную форму, или действующий чемпион, который намерен продолжить свое доминирование?

Кто победит в матче

В пользу «Арсенала» говорит их впечатляющая домашняя форма и атакующая стабильность. Канониры не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивают 1,80 гола. Длительная голевая серия из 12 матчей свидетельствует о том, что команда стабильно создает моменты и реализует их. Кроме того, в последней очной встрече в АПЛ (февраль 2025) «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» со счетом 5-1, что дает им психологическое преимущество. Однако защита хозяев вызывает вопросы – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В товарищеских матчах «Арсенал» показывал нестабильные результаты: победа над «Жироной» (4-1) и поражение от «Бетиса» (1-3), что говорит о том, что команда еще не вышла на пик формы.

«Манчестер Сити» подходит к матчу с феноменальной серией – команда забивает в 17 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола, что сопоставимо с показателями «Арсенала». В Суперкубке «Сити» выглядит уверенно – он не проигрывает в восьми последних матчах этого турнира на выезде. В очных встречах с «Арсеналом» «Манчестер Сити» также имеет преимущество – он не проигрывает в пяти из семи последних матчей против этого соперника и забивает в пяти последних очных встречах. Защита гостей действует надежнее, чем у хозяев – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола, хотя и пропускают в пяти последних матчах. В товарищеских матчах «Сити» уверенно переиграл «Атлетико» (3-1) и «К-Лигу XI» (3-1), что говорит о хорошей готовности к сезону.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Манчестер Сити» имеет преимущество в очных встречах и более длительную голевую серию, а также лучшую выездную статистику в Суперкубке. «Арсенал» силен дома, но его защита уязвима, а предсезонные результаты вызывают вопросы. Учитывая класс «Сити» и его стабильность, гости выглядят фаворитами, хотя «Арсенал» способен забить и навязать борьбу.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Манчестер Сити» имеет преимущество: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Арсенала» и забивает в пяти последних встречах. Однако в последней очной игре (февраль 2025) «Арсенал» одержал разгромную победу со счетом 5-1. Текущая форма «Сити» впечатляет – 17 матчей с голами подряд и уверенные товарищеские победы, тогда как «Арсенал» нестабилен в предсезонных матчах. Обе команды много забивают, но и пропускают. Учитывая историю и текущую форму, «Сити» выглядит фаворитом, но «Арсенал» способен преподнести сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Манчестер Сити». Гости имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в пяти из семи последних матчей), феноменальную голевую серию из 17 матчей и уверенные предсезонные результаты. Хозяева, несмотря на длительную голевую серию, уступают в стабильности и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Сити» продолжит свою победную серию в Суперкубке и завоюет трофей. Ставка: победа «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.7.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Финал Суперкубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» состоится 16 августа 2026 года в Кардиффе на стадионе «Миллениум» и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.