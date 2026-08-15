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«Арсенал» – «Манчестер Сити»: кто победит в финале Суперкубка Англии 2026

15 августа 2026 8:02
Арсенал - Манчестер Сити
16 авг. 2026, воскресенье 17:00 | Суперкубок Англии, Финал
Перейти в онлайн матча
2.70
Победа «Манчестер Сити»
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Финальный матч Суперкубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» пройдет 16 августа в Кардиффе на стадионе «Миллениум». «Арсенал» – обладатель Кубка Англии – подходит к игре с длительной голевой серией из 12 матчей и уверенной домашней формой, тогда как «Манчестер Сити», чемпион Англии, имеет преимущество в очных встречах и феноменальную серию из 17 матчей с голами. Обе команды забивают в среднем по 1,80 гола за последние пять игр, но при этом регулярно пропускают. Кто же поднимет трофей над головой – лондонский «Арсенал», который набрал отличную форму, или действующий чемпион, который намерен продолжить свое доминирование?

Кто победит в матче

В пользу «Арсенала» говорит их впечатляющая домашняя форма и атакующая стабильность. Канониры не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивают 1,80 гола. Длительная голевая серия из 12 матчей свидетельствует о том, что команда стабильно создает моменты и реализует их. Кроме того, в последней очной встрече в АПЛ (февраль 2025) «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» со счетом 5-1, что дает им психологическое преимущество. Однако защита хозяев вызывает вопросы – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В товарищеских матчах «Арсенал» показывал нестабильные результаты: победа над «Жироной» (4-1) и поражение от «Бетиса» (1-3), что говорит о том, что команда еще не вышла на пик формы.

«Манчестер Сити» подходит к матчу с феноменальной серией – команда забивает в 17 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола, что сопоставимо с показателями «Арсенала». В Суперкубке «Сити» выглядит уверенно – он не проигрывает в восьми последних матчах этого турнира на выезде. В очных встречах с «Арсеналом» «Манчестер Сити» также имеет преимущество – он не проигрывает в пяти из семи последних матчей против этого соперника и забивает в пяти последних очных встречах. Защита гостей действует надежнее, чем у хозяев – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола, хотя и пропускают в пяти последних матчах. В товарищеских матчах «Сити» уверенно переиграл «Атлетико» (3-1) и «К-Лигу XI» (3-1), что говорит о хорошей готовности к сезону.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Манчестер Сити» имеет преимущество в очных встречах и более длительную голевую серию, а также лучшую выездную статистику в Суперкубке. «Арсенал» силен дома, но его защита уязвима, а предсезонные результаты вызывают вопросы. Учитывая класс «Сити» и его стабильность, гости выглядят фаворитами, хотя «Арсенал» способен забить и навязать борьбу.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Манчестер Сити» имеет преимущество: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Арсенала» и забивает в пяти последних встречах. Однако в последней очной игре (февраль 2025) «Арсенал» одержал разгромную победу со счетом 5-1. Текущая форма «Сити» впечатляет – 17 матчей с голами подряд и уверенные товарищеские победы, тогда как «Арсенал» нестабилен в предсезонных матчах. Обе команды много забивают, но и пропускают. Учитывая историю и текущую форму, «Сити» выглядит фаворитом, но «Арсенал» способен преподнести сюрприз.

Личные встречи
Побед - 14 (27%)
Ничьих - 12 (24%)
Побед - 25 (49%)
58
Забитых мячей
84
1.14
В среднем за матч
1.65
5:1
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Сити
6 : 3
14.12.2013
Арсенал
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
2 : 2
22.09.2024
Арсенал
Суперкубок Англии, Финал
Арсенал
3 : 0
16.08.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
2 : 1
19.04.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, Финал
Арсенал
0 : 2
22.03.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1 : 1
21.09.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
5 : 1
02.02.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
2 : 2
22.09.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Сити
0 : 0
31.03.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
1 : 0
08.10.2023
Манчестер Сити
Суперкубок Англии
Арсенал
0 : 0
06.08.2023
Манчестер Сити
Суперкубок Англии, Финал
Манчестер Сити
1 : 1
06.08.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
4 : 1
26.04.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1 : 3
15.02.2023
Манчестер Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Сити
1 : 0
27.01.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1 : 2
01.01.2022
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Сити
5 : 0
28.08.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
0 : 1
21.02.2021
Манчестер Сити
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Арсенал
1 : 4
22.12.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
1 : 0
17.10.2020
Арсенал
Англия. Кубок, 1/2 финала
Арсенал
2 : 0
18.07.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Сити
3 : 0
17.06.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0 : 3
15.12.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
3 : 1
03.02.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0 : 2
12.08.2018
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
0 : 3
01.03.2018
Манчестер Сити
Англия. Кубок Лиги, Финал
Манчестер Сити
3 : 0
25.02.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
3 : 1
05.11.2017
Арсенал
Англия. Кубок, 1/2 финала
Арсенал
2 : 1
23.04.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
2 : 2
02.04.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити
2 : 1
18.12.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Сити
2 : 2
08.05.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
2 : 1
21.12.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Манчестер Сити
0 : 2
18.01.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2014
Манчестер Сити
Суперкубок Англии
Арсенал
3 : 0
10.08.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Арсенал
1 : 1
29.03.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Сити
6 : 3
14.12.2013
Арсенал
Товарищеские матчи
Манчестер Сити
1 : 3
10.08.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
0 : 2
13.01.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Манчестер Сити
1 : 1
23.09.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Арсенал
1 : 0
08.04.2012
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Сити
1 : 0
18.12.2011
Арсенал
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Арсенал
0 : 1
29.11.2011
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
0 : 0
05.01.2011
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 3
24.10.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Арсенал
0 : 0
24.04.2010
Манчестер Сити
Кубок Английской лиги, 1/4 финала
Манчестер Сити
3 : 0
02.12.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
4 : 2
12.09.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Арсенал
2 : 0
04.04.2009
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3 : 0
22.11.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
1 : 3
02.02.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
1 : 0
25.08.2007
Манчестер Сити
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Арсенал
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
56
Макс Доумэн
АП
7
Букайо Сака
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Манчестер Сити
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
33
Калафьори
3
Москера
6
Габриэль
4
Уайт
49
Льюис-Скелли
39
Гимарайнс
17
Цолис
8
Эдегор
20
Мадуэке
29
Хаверц
3-1-3-3
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
45
Хусанов
8
Ковачич
33
О'Райли
5
Андерсон
47
Фоден
42
Семеньо
11
Доку
9
Холанд
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
39
Гимарайнс
41
Райс
41
Райс
39
Гимарайнс
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
36
Субименди
49
Льюис-Скелли
8
Эдегор
10
Эзе
10
Эзе
8
Эдегор
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
29
Хаверц
14
Дьекереш
14
Дьекереш
29
Хаверц
33
О'Райли
6
Гехи
6
Гехи
33
О'Райли
5
Андерсон
82
Льюис
82
Льюис
5
Андерсон
8
Ковачич
6
Гонсалес
6
Гонсалес
8
Ковачич
47
Фоден
10
Шерки
10
Шерки
47
Фоден
11
Доку
10
Грилиш
10
Грилиш
11
Доку
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
13
Кепа
ВР
23
Микель Мерино
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
23
Микель Мерино
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Энцо Мареска

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Манчестер Сити». Гости имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в пяти из семи последних матчей), феноменальную голевую серию из 17 матчей и уверенные предсезонные результаты. Хозяева, несмотря на длительную голевую серию, уступают в стабильности и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Сити» продолжит свою победную серию в Суперкубке и завоюет трофей. Ставка: победа «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.7.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Финал Суперкубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» состоится 16 августа 2026 года в Кардиффе на стадионе «Миллениум» и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Арсенал» – «Манчестер Сити»: кто победит в финале Суперкубка Англии 2026

2.70
Победа «Манчестер Сити»
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Суперкубок Англии Манчестер Сити Арсенал
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