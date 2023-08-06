Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Суперкубок Англии
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 06 августа 2023
Манчестер Сити
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Суперкубок Англии, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Арсенал
77'
К. Палмер
90+11'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
ГОЛ!
Ф. Виейра
1:4
Пенальти не реализован!
Родри
ГОЛ!
Б. Сака
1:3
ГОЛ!
Б. Силва
1:2
ГОЛ!
Л. Троссард
0:2
Пенальти не реализован!
К. Де Брюйне
ГОЛ!
М. Эдегор
0:1
90'
+11
ГОЛ! 1:1!
Л. Троссард
Пас отдал
Б. Сака
87'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
К. Хаверц
87'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Габриэль
81'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Д. Райс
ГОЛ! 1:0!
К. Палмер
Пас отдал
К. Де Брюйне
77'
76'
Замена
К. Тирни
️️️️
Х. Тимбер
75'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
66'
Желтая карточка
Габриэль
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
М. Ковачич
64'
Замена
К. Палмер
️️️️
Э. Холанд
64'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
58'
Желтая карточка
Х. Альварес
31'
27'
Желтая карточка
К. Хаверц
8'
Желтая карточка
Т. Парти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Коул Палмер
ПВ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ортега
6
Стоунз
3
Диаш
28
Аканджи
2
Уокер
16
Родри
8
Ковачич
10
Грилиш
20
Силва
9
Холанд
19
Альварес
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Холанд
10
Палмер
10
Палмер
9
Холанд
8
Ковачич
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
8
Ковачич
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
12
Тимбер
63
Тирни
63
Тирни
12
Тимбер
6
Габриэль
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
6
Габриэль
29
Хаверц
3
Виейра
3
Виейра
29
Хаверц
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
41
Райс
9
Нкетиа
9
Нкетиа
41
Райс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Арсенал
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+