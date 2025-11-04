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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Славия - Арсенал
Славия - Арсенал: обзор матча 04 ноября 2025
Славия
04.11.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
32'
Б. Сака (П)
46'
М. Мерино
68'
М. Мерино
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Славия - Арсенал
Завершен
Желтая карточка
Юссуфа Мбоджи
(неспортивное поведение)
90'
+6
Желтая карточка
Давид Дудера
(неспортивное поведение)
83'
81'
Замена
Andre Annous
️️️️➡️️
Деклан Райс
79'
Желтая карточка
Майлз Льюис-Скелли
(толчок)
75'
Желтая карточка
Кристиан Нергор
(грубость)
Замена
Даики Хасиока
️️️️➡️️
Давид Мозес
74'
Замена
Василь Кусей
️️️️➡️️
Юссуфа Саньянг
74'
73'
Замена
Бен Уайт
️️️️➡️️
Хуррьен Тимбер
73'
Замена
Майлз Льюис-Скелли
️️️️➡️️
Пьеро Хинкапе
73'
Замена
Макс Доумэн
️️️️➡️️
Леандро Троссард
Травма
Давид Мозес
73'
Желтая карточка
Христос Зафейрис
(грубость)
70'
Замена
Давид Дудера
️️️️➡️️
Томаш Влчек
70'
Замена
Мухаммед Чам
️️️️➡️️
Христос Зафейрис
70'
68'
ГОЛ! 0:3!
Микель Мерино
Пас отдал
Деклан Райс
65'
Замена
Эберечи Эзе
️️️️➡️️
Итан Нванери
Замена
Моймир Хытил
️️️️➡️️
Томаш Хоры
48'
Травма
Томаш Хоры
48'
46'
ГОЛ! 0:2!
Микель Мерино
Пас отдал
Леандро Троссард
45'
+4'
37'
Желтая карточка
Микель Мерино
(подножка)
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Букайо Сака
24'
Желтая карточка
Итан Нванери
(подножка)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
16
Давид Мозес
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
18
Михал Садилек
ЦП
17
Лукаш Провод
(К)
ЛВ
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Арсенал
1
Давид Рая
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
10
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
(К)
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Славия
36
Индржих Станек
ВР
40
Adam Rezek
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
46
Jakub Kolisek
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
9
Василь Кусей
ЛВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
30
Daniel Toula
ЦФ
Арсенал
35
Томми Сетфорд
ВР
51
Alexei Rojas
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
56
Макс Доумэн
АП
24
Шарль Саго
ЛВ
71
Andre Annous
ЦФ
4-3-2-1
35
Маркович
12
Мбоджи
6
Шалоупек
4
Зима
27
Влчек
16
Мозес
20
Зафейрис
18
Садилек
11
Саньянг
17
Провод
25
Хоры
4-1-3-2
1
Рая
3
Хинкапе
17
Салиба
3
Габриэль
12
Тимбер
4
Райс
16
Нергор
23
Мерино
11
Нванери
7
Сака
10
Троссард
27
Влчек
21
Дудера
21
Дудера
27
Влчек
16
Мозес
4
Хасиока
4
Хасиока
16
Мозес
20
Зафейрис
10
Чам
10
Чам
20
Зафейрис
11
Саньянг
9
Кусей
9
Кусей
11
Саньянг
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
3
Хинкапе
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
3
Хинкапе
11
Нванери
10
Эзе
10
Эзе
11
Нванери
10
Троссард
56
Доумэн
56
Доумэн
10
Троссард
4
Райс
71
71
4
Райс
Остались в запасе
Славия
Арсенал
36
Индржих Станек
ВР
40
Adam Rezek
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
46
Jakub Kolisek
ЦЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
33
Эрик Прекоп
ЦФ
30
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
35
Томми Сетфорд
ВР
51
Alexei Rojas
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
40
Adam Rezek
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
46
Jakub Kolisek
ЦЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
33
Эрик Прекоп
ЦФ
30
Daniel Toula
ЦФ
Остались в запасе
35
Томми Сетфорд
ВР
51
Alexei Rojas
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Славия - Арсенал
3
4
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
31
0
Офсайды
5
0
Количество передач
258
344
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.81
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Фортуна Арена
Посещаемость:
19222
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