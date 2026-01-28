28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Пафос
Пафос
3-2-3-2
1
Гортер
2
Пилеас
4
Луис
23
Люккассен
8
Кина
88
Пепе
17
Оршич
30
Драгомир
11
Жажа
33
Силва
7
Бруно
3-2-2-2-1
36
Станек
2
Шалоупек
5
Огбу
4
Зима
21
Дудера
12
Мбоджи
23
Садилек
19
Дорли
7
Чам
17
Провод
31
Прекоп
8
Кина
12
Сема
12
Сема
8
Кина
11
Жажа
9
9
11
Жажа
2
Пилеас
10
Димата
10
Димата
2
Пилеас
12
Мбоджи
18
Боржил
18
Боржил
12
Мбоджи
5
Огбу
8
Хасиока
8
Хасиока
5
Огбу
7
Чам
9
Кусей
9
Кусей
7
Чам
2
Шалоупек
11
Саньянг
11
Саньянг
2
Шалоупек
31
Прекоп
25
Хоры
25
Хоры
31
Прекоп
Остались в запасе
Пафос
Славия
93
Неофитос Михаил
ВР
82
Petros Petrou
ВР
25
Бруну Ланга
ЛЗ
5
Давид Гольдар
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
87
Pedro Caldieraro
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
40
Adam Rezek
ВР
35
Якуб Маркович
ВР
51
Elias Pitak
ЦЗ
46
Marek Naskos
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
49
Samuel Pikolon
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
82
Petros Petrou
ВР
25
Бруну Ланга
ЛЗ
5
Давид Гольдар
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
87
Pedro Caldieraro
ЦП
Остались в запасе
40
Adam Rezek
ВР
35
Якуб Маркович
ВР
51
Elias Pitak
ЦЗ
46
Marek Naskos
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
49
Samuel Pikolon
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пафос
Точно не сыграют
Алешандре Бриту
ОП
Жоау Коррейя
ПЗ
Огнен Мимович
ПЗ
Вильмер Одефальк
АП
Иван Суньич
ОП
Педро Франклим
ЦЗ
Под вопросом
Статистика матча Пафос - Славия
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
16
Офсайды
3
0
Количество передач
346
421
Сейвы
2
5
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.59
xGP (предотвращенные голы)
-1.39
-1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Славии», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Славия»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»