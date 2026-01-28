Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Пафос» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Пафос» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:35
Пафос
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
4 : 1
Завершен
Славия
17' В. Драгомир 53' Бруно 84' А. Силва 87' А. Силва
44' С. Шалоупек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Пафос
1
Джей Гортер
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
88
Пепе
ЦП
30
Влад Драгомир
(К) АП
17
Мислав Оршич
ЛВ
11
Жажа
ПВ
7
Бруно
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Славия
36
Индржих Станек
ВР
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
23
Михал Садилек
ЦП
7
Мухаммед Чам
АП
17
Лукаш Провод
(К) ЛВ
31
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
82
Petros Petrou
ВР
25
Бруну Ланга
ЛЗ
5
Давид Гольдар
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
42
Georgios Michael
ЦП
87
Pedro Caldieraro
ЦП
9
Mons Bassouamina
ЦФ
10
Ландри Димата
ЦФ
Славия
40
Adam Rezek
ВР
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
51
Elias Pitak
ЦЗ
8
Даики Хасиока
ПЗ
46
Marek Naskos
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
49
Samuel Pikolon
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
3-2-3-2
1
Гортер
2
Пилеас
4
Луис
23
Люккассен
8
Кина
88
Пепе
17
Оршич
30
Драгомир
11
Жажа
33
Силва
7
Бруно
3-2-2-2-1
36
Станек
2
Шалоупек
5
Огбу
4
Зима
21
Дудера
12
Мбоджи
23
Садилек
19
Дорли
7
Чам
17
Провод
31
Прекоп
8
Кина
12
Сема
12
Сема
8
Кина
11
Жажа
9
9
11
Жажа
2
Пилеас
10
Димата
10
Димата
2
Пилеас
12
Мбоджи
18
Боржил
18
Боржил
12
Мбоджи
5
Огбу
8
Хасиока
8
Хасиока
5
Огбу
7
Чам
9
Кусей
9
Кусей
7
Чам
2
Шалоупек
11
Саньянг
11
Саньянг
2
Шалоупек
31
Прекоп
25
Хоры
25
Хоры
31
Прекоп
Остались в запасе
Пафос
Славия
93
Неофитос Михаил
ВР
82
Petros Petrou
ВР
25
Бруну Ланга
ЛЗ
5
Давид Гольдар
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
87
Pedro Caldieraro
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
40
Adam Rezek
ВР
35
Якуб Маркович
ВР
51
Elias Pitak
ЦЗ
46
Marek Naskos
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
49
Samuel Pikolon
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
82
Petros Petrou
ВР
25
Бруну Ланга
ЛЗ
5
Давид Гольдар
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
87
Pedro Caldieraro
ЦП
Остались в запасе
40
Adam Rezek
ВР
35
Якуб Маркович
ВР
51
Elias Pitak
ЦЗ
46
Marek Naskos
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
49
Samuel Pikolon
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пафос
Точно не сыграют
Алешандре Бриту
ОП
Жоау Коррейя
ПЗ
Огнен Мимович
ПЗ
Вильмер Одефальк
АП
Иван Суньич
ОП
Педро Франклим
ЦЗ
Под вопросом
Давид Гольдар
ЦЗ
Славия
Точно не сыграют
Alexandr Buzek
ЦП
Samuel Isife
ЦП
Доминик Яворчек
ЛЗ
Давид Юрасек
ЛЗ
H. Kante
Ондрей Колар
ВР
Петр Шевчик
ЦП
G. Sosseh
Divine Teah
ЦФ
Ондржей Змозла
ЛЗ
Томаш Голеш
ПЗ
Давид Мозес
ЦП
Томаш Влчек
ЦЗ
Статистика матча Пафос - Славия
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
16
Офсайды
3
0
Количество передач
346
421
Сейвы
2
5
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.59
xGP (предотвращенные голы)
-1.39
-1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Славии», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос»«Славия»

«Пафос» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Славия Пафос
