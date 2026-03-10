Реакция Мостового на волевую победу «Спартака» над «Акроном»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Акроном».
- Красно-белые победили на своем поле со счетом 4:3.
- Они забили решающий гол на 88-й минуте.
- «Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.
«Если бы «Акрон» не забил три гола, можно было бы сказать, что игра [«Спартака»] хорошая. А после трeх голов казалось, что всe ужасно.
Ведь москвичи пропустили пять от «Динамо», а в этом матче – три. Это очень сильно настораживает. Но «Спартак» молодцы, что забили и решили вопрос.
Было ощущение, что красно-белые дожмут «Акрон». Так и случилось благодаря лидерам – Барко и Маркиньосу», – сказал Мостовой.
Источник: Metaratings