Реакция Мостового на волевую победу «Спартака» над «Акроном»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Акроном».

Красно-белые победили на своем поле со счетом 4:3.

Они забили решающий гол на 88-й минуте.

«Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.

«Если бы «Акрон» не забил три гола, можно было бы сказать, что игра [«Спартака»] хорошая. А после трeх голов казалось, что всe ужасно.

Ведь москвичи пропустили пять от «Динамо», а в этом матче – три. Это очень сильно настораживает. Но «Спартак» молодцы, что забили и решили вопрос.

Было ощущение, что красно-белые дожмут «Акрон». Так и случилось благодаря лидерам – Барко и Маркиньосу», – сказал Мостовой.