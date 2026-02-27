Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кафанов оригинально объяснил успехи Сафонова и Хайкина в Лиге чемпионов

Кафанов оригинально объяснил успехи Сафонова и Хайкина в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:34

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре Матвея Сафонова и Никиты Хайкина в ЛЧ.

– Российские голкиперы Матвей Сафонов и Никита Хайкин играют в клубах, выступающих на высоком уровне. Считаете ли вы это достижением отечественной вратарской школы, есть ли в этом тенденция? Как‑то это связано с менталитетом?

– Безусловно, связано. Исторически русский человек по духу привык спасать, выручать, он герой. Это всe в спорте относится в первую очередь к вратарям.

Это безусловно достижение российской вратарской школы и вообще нашей страны. А есть ещe и Даниил Худяков [в австрийском «Штурме»]. Все они играют в лучших клубах.

– Никиту Хайкина можно назвать продуктом российской вратарской школы?

– У Никиты Хайкина, действительно, была тяжeлая карьера. Раскрылся он в Норвегии, но фундамент закладывал в России. Поэтому, безусловно, он российский вратарь.

  • Сафонов в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ».
  • Этой зимой он выиграл конкуренцию у Люки Шевалье и провел уже 7 матчей подряд.
  • Хайкин в составе «Буде-Глимт» сенсационно дошел до 1/8 финала ЛЧ, выбив прошлогоднего финалиста «Интер».

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ПСЖ Буде-Глимт Россия Хайкин Никита Сафонов Матвей Кафанов Виталий
  • Читайте нас: 