Кафанов оригинально объяснил успехи Сафонова и Хайкина в Лиге чемпионов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре Матвея Сафонова и Никиты Хайкина в ЛЧ.

– Российские голкиперы Матвей Сафонов и Никита Хайкин играют в клубах, выступающих на высоком уровне. Считаете ли вы это достижением отечественной вратарской школы, есть ли в этом тенденция? Как‑то это связано с менталитетом?

– Безусловно, связано. Исторически русский человек по духу привык спасать, выручать, он герой. Это всe в спорте относится в первую очередь к вратарям.

Это безусловно достижение российской вратарской школы и вообще нашей страны. А есть ещe и Даниил Худяков [в австрийском «Штурме»]. Все они играют в лучших клубах.

– Никиту Хайкина можно назвать продуктом российской вратарской школы?

– У Никиты Хайкина, действительно, была тяжeлая карьера. Раскрылся он в Норвегии, но фундамент закладывал в России. Поэтому, безусловно, он российский вратарь.