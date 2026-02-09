Тренер вратарей сборной России оценил вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Ле Классик

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» – «Марсель».

Парижане в 21-м туре Лиги 1 разгромно победили в Ле Классик – 5:0.

Российский голкипер провел всю игру и не пропустил. Он сделал 3 сейва.

«Марсель» – один из прямых конкурентов парижан в борьбе за чемпионство, поэтому матч был очень важный. Крупный счет не должен вводить в заблуждение. Перед этой встречей «Марсель» был лидером по числу забитых мячей, и свои голевые шансы соперник «ПСЖ» имел.

В нужные моменты – сначала при счете 1:0, а потом в начале второго тайма – Матвей выручил свою команду, в противном случае игра могла пойти по другому сценарию.

В этом матче Матвею пришлось играть и на выходах, и в ситуациях один против одного, и страховать защитников. Он сделал много длинных передач, больше половины из которых были точными. Это очень хороший показатель.

Матвей внес свой вклад в эту крупную победу, и болельщики могут поздравить его с еще одним «сухариком», – сказал Кафанов.