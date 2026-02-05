Введите ваш ник на сайте
Сперцян оценил выступление Сафонова за «ПСЖ»

Сегодня, 11:47
3

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Матвей уже сейчас первый номер «ПСЖ»?

– Не могу считать, только болею за него и желаю самого лучшего. Надеюсь, что он закрепится, будет играть на постоянной основе. И станет первым номером не только в Париже, но и в мире.

  • Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
  • Российский голкипер выходит в стартовом составе парижского клуба в последних матчах. Он отразил пенальти в игре против «Страсбура».

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Краснодар ПСЖ Сафонов Матвей Сперцян Эдуард
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1770282147
) Армянский тост?)
Ответить
Интерес
1770283111
..а далее "рукожопому супругу рукожопой мадам, которой место на кухне", останется только взять титул Вратаря Вселенной.
Ответить
  • Читайте нас: 