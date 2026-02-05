Сперцян оценил выступление Сафонова за «ПСЖ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
– Матвей уже сейчас первый номер «ПСЖ»?
– Не могу считать, только болею за него и желаю самого лучшего. Надеюсь, что он закрепится, будет играть на постоянной основе. И станет первым номером не только в Париже, но и в мире.
- Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
- Российский голкипер выходит в стартовом составе парижского клуба в последних матчах. Он отразил пенальти в игре против «Страсбура».
Источник: «Матч ТВ»