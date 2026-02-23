Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Шевалье пропустит ЧМ-2026, если не вытеснит Сафонова из состава «ПСЖ»

Шевалье пропустит ЧМ-2026, если не вытеснит Сафонова из состава «ПСЖ»

Вчера, 20:14
5

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье может не поехать на чемпионат мира 2026 года.

Его вызов в сборную Франции оказался под вопросом из-за отсутствия игровой практики на клубном уровне.

Шевалье не выходит на поле ровно месяц – с 23 января.

Зимой конкуренцию у 24-летнего голкипера выиграл россиянин Матвей Сафонов. Если ситуация не изменится, Люка рискует потерять место в составе французской сборной.

  • В этом сезоне Шевалье пропустил 28 голов в 26 матчах.
  • В составе сборной он провел лишь одну игру в ноябре прошлого года.
  • Соперники французов на ЧМ-2026: Сенегал, Норвегия и Боливия/Суринам/Ирак.

Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 Чемпионат мира ПСЖ Франция Сафонов Матвей Шевалье Люка
