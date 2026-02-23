Шевалье пропустит ЧМ-2026, если не вытеснит Сафонова из состава «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье может не поехать на чемпионат мира 2026 года.
Его вызов в сборную Франции оказался под вопросом из-за отсутствия игровой практики на клубном уровне.
Шевалье не выходит на поле ровно месяц – с 23 января.
Зимой конкуренцию у 24-летнего голкипера выиграл россиянин Матвей Сафонов. Если ситуация не изменится, Люка рискует потерять место в составе французской сборной.
- В этом сезоне Шевалье пропустил 28 голов в 26 матчах.
- В составе сборной он провел лишь одну игру в ноябре прошлого года.
- Соперники французов на ЧМ-2026: Сенегал, Норвегия и Боливия/Суринам/Ирак.
Источник: Get French Football News