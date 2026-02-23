Шевалье пропустит ЧМ-2026, если не вытеснит Сафонова из состава «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье может не поехать на чемпионат мира 2026 года.

Его вызов в сборную Франции оказался под вопросом из-за отсутствия игровой практики на клубном уровне.

Шевалье не выходит на поле ровно месяц – с 23 января.

Зимой конкуренцию у 24-летнего голкипера выиграл россиянин Матвей Сафонов. Если ситуация не изменится, Люка рискует потерять место в составе французской сборной.