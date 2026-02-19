Черчесов отметил свой вклад в карьеру Сафонова

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о развитии карьеры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Россиянин вышел с первых минут в 5 матчах подряд.

В них он пропустил 7 голов.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

«И до Сафонова у нас переходили игроки и в «Интер», и в «Марсель», и в «Барселоне» Корнеев играл. «ПСЖ» – это уровень. Они смотрят на качество, а не на то, откуда ты. Он у меня дебютировал в сборной России. Уже тогда мы знали его качества. А в «ПСЖ» он показывает свой уровень. Он на поле даeт европейцам понимание, что в России футбол есть.

Для меня Сафонов стал первым номером, когда я увидел, как Шевалье играет за «ПСЖ». Большой клуб требует другого внутреннего содержания. Я пока таких игроков не знаю, кто перейдeт в Европу из россиян. Батраков, Кисляк могут, Обляков достаточно взрослый, тот же Агкацев. Но готовы ли они внутренне? Там не будут вести с ними задушевных бесед. Сказали – делаешь, а почему, не объясняют», – сказал Черчесов.