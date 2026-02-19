Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к российским лыжникам перед марафоном на Олимпиаде

«Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к российским лыжникам перед марафоном на Олимпиаде

19 февраля, 23:38
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов записал видеообращение для российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева.

  • Спортсмены готовятся к марафону на Олимпийских играх в Италии.
  • Масс-старт на 50 километров пройдет 21 февраля.
  • В прошедших гонках россияне не завоевали наград.

«Савелий и Дарья, передаю вам большой привет и желаю большой удачи в предстоящих официальных соревнованиях на Олимпиаде.

Я даже немножко вам завидую, потому что самому очень хотелось бы представлять сборную России на официальных международных соревнованиях. Вам выпадает такая возможность, поэтому это уже победа.

Желаю вам большой удачи, и чтобы в конце вы были сами довольны прежде всего своей проделанной работой. Это самое главное, поэтому будем смотреть, будем болеть. Мы с вами», – сказал Сафонов.

Источник: телеграм-канал федерации лыжных гонок Республики Татарстан
Франция. Лига 1 Олимпиада ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1771533965
За зубную пасту и памперсы.Всё равно смартфоны не дадут.
Ответить
R_a_i_n
1771558400
Да будет Моте известно, что они не представляют Россию на Олимпиаде, как того хочется Моте.
Ответить
