«Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к российским лыжникам перед марафоном на Олимпиаде

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов записал видеообращение для российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева.

Спортсмены готовятся к марафону на Олимпийских играх в Италии.

Масс-старт на 50 километров пройдет 21 февраля.

В прошедших гонках россияне не завоевали наград.

«Савелий и Дарья, передаю вам большой привет и желаю большой удачи в предстоящих официальных соревнованиях на Олимпиаде.

Я даже немножко вам завидую, потому что самому очень хотелось бы представлять сборную России на официальных международных соревнованиях. Вам выпадает такая возможность, поэтому это уже победа.

Желаю вам большой удачи, и чтобы в конце вы были сами довольны прежде всего своей проделанной работой. Это самое главное, поэтому будем смотреть, будем болеть. Мы с вами», – сказал Сафонов.