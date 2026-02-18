Введите ваш ник на сайте
Сафонов прокомментировал волевую победу «ПСЖ» над «Монако» в ЛЧ

Сегодня, 14:44
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост в соцсетях по итогам выигранного матча с «Монако».

  • Команды провели первый стыковой матч Лиги чемпионов.
  • Парижане уступали 0:2, но в итоге победили в гостях со счетом 3:2.
  • Ответная встреча состоится 25 февраля.

«Вчера провели первый матч в плей-офф Лиги чемпионов. Начало можно назвать как минимум «интересным» 🫠🙃 Пропустили уже на первой минуте, а затем и второй мяч.

Горжусь командой за то, что вернулись в игру ещe в первом тайме и сравняли счeт к перерыву 🙏🏻

Если бы до матча сказали, что мы выиграем первую встречу, уступая 0:2, думаю, все были бы довольны. Но после финального свистка осталось ощущение, что во втором тайме могли выжать больше.

Почти весь тайм играли в большинстве, создали много моментов, но реализовали только один. Есть чувство, что можно было закрыть вопрос выхода в следующую стадию ещe вчера. Хотя я видел, сколько сил ребята оставили на этот камбэк.

В любом случае подойдeм к ответному матчу с преимуществом. Но уверен, что сделана только половина работы. Теперь переключаемся на Лигу 1 и начинаем готовиться к игре в субботу против «Метца», – написал Сафонов.

Еще по теме:
Луис Энрике высказался о двух пропущенных голах Сафонова в матче ЛЧ 5
Головин и Сафонов признаны худшими игроками в матче «Монако» – «ПСЖ» 10
Реакция Сафонова после победы над «Монако» 1
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Лига чемпионов ПСЖ Монако Сафонов Матвей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1771418826
Нравится играть в большинстве,говнюк?
Ответить
  • Читайте нас: 