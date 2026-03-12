Луис Энрике высказался о разгроме «Челси»

12 марта, 09:39
3

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).

«У нас были сложные моменты, но атмосфера на стадионе была невероятной. Независимо от того, как мы играем, мы продолжаем бороться, мы команда, которая не останавливается. Результат очень хороший, но впереди второй матч.

Мы участвовали в подобных матчах на общем этапе, так что мы к ним привычны. Всякий раз, когда соперник сравнивал, мы продолжали играть так, как играли. Мы постараемся выиграть и второй матч, пусть даже это будет тяжело», – сказал Энрике.

Где смотреть матч «Челси» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция: 17 марта 2026
В России выявили игрока топ-класса
«Вообще машина»: Сафонов – о себе после матча с «Челси»
Источник: RMC Sport
Комментарии (3)
Damir07
1773311918
Я вам объясню почему псж выиграл потому что они играли без этого укропа Забарного который как клоун улыбается и не умеет играть в штрафной Посмотрите статистику с ним и без не него С ним они не то что лч даже в своей лиге второстепенным клубам проигрывают Правильно что Энрике не выпустил его это самый провальный трансфер будет у Энрике в псж он вообще играть не умеет в обороне
Ответить
Damir07
1773311974
Если они в ответке с ним в стартера выйдут то псж не пройдёт челси они проиграют разгромно
Ответить
САНЁК17
1773319738
Челси умеет отыгрывать
Ответить
