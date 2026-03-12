Луис Энрике высказался о разгроме «Челси»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).

«У нас были сложные моменты, но атмосфера на стадионе была невероятной. Независимо от того, как мы играем, мы продолжаем бороться, мы команда, которая не останавливается. Результат очень хороший, но впереди второй матч.

Мы участвовали в подобных матчах на общем этапе, так что мы к ним привычны. Всякий раз, когда соперник сравнивал, мы продолжали играть так, как играли. Мы постараемся выиграть и второй матч, пусть даже это будет тяжело», – сказал Энрике.