Руни унизил «Барселону»

12 марта, 23:23
6

Уэйн Руни, бывший нападающий сборной Англии, заявил, что «Барселоне» было сложно выдержать темп АПЛ в матче с «Ньюкаслом».

«Темп АПЛ слишком высок для «Барселоны», – сказал Руни, говоря о матче «блауграны» с «Ньюкаслом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Слова Уэйна приводит твиттер-аккаунт The Touchline.

  • Счет в матче «Ньюкасл»«Барселона» на 86-й минуте открыл Харви Барнс. На 90+6 минуте «Барселону» от поражения спас гол Ламина Ямаля с пенальти.
  • До матча с «Ньюкаслом» «Барселона» в этом же розыгрыше Лиги чемпионов проиграла «Челси» со счетом 0:3.
  • При этом команда под руководством немецкого тренера Ханса-Дитера Флика лидирует в Примере, опережая «Реал».

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Руни Уэйн
Комментарии (6)
Good_win_ФКСМ
1773348251
и это говорит тот, кто в 2011 проиграл той самой Барсе в финале ЛЧ)))
IVANRUS777
1773351334
А темп Ла Лиги был слишком высок для Манчестер сити получается? Несёт чушь просто. Барса у себя дома раснесёт Ньюкасл.
Snek
1773354360
Барселона, Арсенал, Ливерпуль и ПСЖ, это домашние команды, их игра на своём поле сильно отличается от выездной, причём это почти как правило.
Evgenijgerasimov607@gmail
1773369806
Дурилка картонная
Foxitkuban
1773380508
"Унизил"? БомбардЫр - бездари.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
