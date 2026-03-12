Руни унизил «Барселону»

Уэйн Руни, бывший нападающий сборной Англии, заявил, что «Барселоне» было сложно выдержать темп АПЛ в матче с «Ньюкаслом».
«Темп АПЛ слишком высок для «Барселоны», – сказал Руни, говоря о матче «блауграны» с «Ньюкаслом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Слова Уэйна приводит твиттер-аккаунт The Touchline.
- Счет в матче «Ньюкасл» – «Барселона» на 86-й минуте открыл Харви Барнс. На 90+6 минуте «Барселону» от поражения спас гол Ламина Ямаля с пенальти.
- До матча с «Ньюкаслом» «Барселона» в этом же розыгрыше Лиги чемпионов проиграла «Челси» со счетом 0:3.
- При этом команда под руководством немецкого тренера Ханса-Дитера Флика лидирует в Примере, опережая «Реал».
Источник: «Бомбардир»