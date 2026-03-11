Лига чемпионов. «Арсенал» ушел от поражения от «Байера» (1:1) благодаря голу Хаверца с пенальти

«Байер» и «Арсенал» обменялись голам в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба забитых мяча состоялись в первом тайме.

У леверкузенцев отличился Роберт Андрих. Ему ассистировал Алехандро Гримальдо.

У «Арсенала» счет с пенальти на 89-й минуте сравнял бывший футболист «Байера» Кай Хаверц. Он не стал праздновать забитый мяч.

Встречу в поле судил турецкий арбитр Халил Мелер.

Ответная игра состоится на «Эмирейтс» 17 марта.

Прервалась четырехматчевая беспроигрышная серия «Байера». У «Арсенала» одно поражение в 2026 году.

Команды сыграли друг против друга в официальном матче впервые с 2002 года. Тогда в плей-офф Лиги чемпионов англичане прошли «Байер».