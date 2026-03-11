Лига чемпионов. «Арсенал» ушел от поражения от «Байера» (1:1) благодаря голу Хаверца с пенальти

«Байер» и «Арсенал» обменялись голам в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба забитых мяча состоялись в первом тайме.
У леверкузенцев отличился Роберт Андрих. Ему ассистировал Алехандро Гримальдо.
У «Арсенала» счет с пенальти на 89-й минуте сравнял бывший футболист «Байера» Кай Хаверц. Он не стал праздновать забитый мяч.
Встречу в поле судил турецкий арбитр Халил Мелер.
Ответная игра состоится на «Эмирейтс» 17 марта.
Прервалась четырехматчевая беспроигрышная серия «Байера». У «Арсенала» одно поражение в 2026 году.
Команды сыграли друг против друга в официальном матче впервые с 2002 года. Тогда в плей-офф Лиги чемпионов англичане прошли «Байер».
Лига чемпионов. 1/8 финала
Байер - Арсенал - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Р. Андрих, 46; 1:1 - К. Хаверц, 89 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»