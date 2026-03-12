В раздевалке «Манчестер Сити» после 0:3 от «Реала» была необычная обстановка

Игроки «Манчестер Сити» молчали в раздевалке после поражения от «Реала» (0:3) в Лиге чемпионов.
Футболисты «Сити» после матча находились в шокированном состоянии и не общались друг с другом. Источник также отметил, что игроки не стали принимать душ и позже обычного вернулись в клубный автобус.
- Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдет 17 марта на «Этихаде», игра начнется в 23:00 по московскому времени.
- Согласно котировкам букмекеров, фаворитами были англичане.
- Хет-трик в первом тайме оформил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Он признан игроком недели в Лиге чемпионов.
Источник: Daily Mail