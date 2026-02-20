Последние зимние трансферы в РПЛ, «Зенит» отклонил 29-миллионное предложение, потенциальный соперник сборной России и другие новости

«Зенит» отказался продать Луиса Энрике более чем за 29 миллионов
«Крылья» приняли решение по Сутормину, которого хотели выгнать из клуба
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
Игрок «Зенита» перешел в «Пари НН»
РФС пригласил сыграть с Россией еще одну африканскую сборную
«Сочи» арендовал легионера «Краснодара»
Абдулкадыров перешел из ЦСКА в «Ахмат»
Названы лучший игрок и символическая сборная недели в Лиге чемпионов
«Рубин» купил футболиста сборной Албании и арендовал легионера «Сочи»
Анчелотти сделал важное заявление о своем будущем в сборной Бразилии
Источник: «Бомбардир»