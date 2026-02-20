Введите ваш ник на сайте
  Последние зимние трансферы в РПЛ, «Зенит» отклонил 29-миллионное предложение, потенциальный соперник сборной России и другие новости

Последние зимние трансферы в РПЛ, «Зенит» отклонил 29-миллионное предложение, потенциальный соперник сборной России и другие новости

20 февраля, 01:30

«Зенит» отказался продать Луиса Энрике более чем за 29 миллионов

«Крылья» приняли решение по Сутормину, которого хотели выгнать из клуба

Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ

Игрок «Зенита» перешел в «Пари НН»

РФС пригласил сыграть с Россией еще одну африканскую сборную

«Сочи» арендовал легионера «Краснодара»

Абдулкадыров перешел из ЦСКА в «Ахмат»

Названы лучший игрок и символическая сборная недели в Лиге чемпионов

«Рубин» купил футболиста сборной Албании и арендовал легионера «Сочи»

Анчелотти сделал важное заявление о своем будущем в сборной Бразилии

Источник: «Бомбардир»
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
6
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
3
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
3
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Все новости
Тренер «Крыльев» оценил зимние трансферы клуба
12:14
У клуба Первой лиги сорвался трансфер экс-спартаковца Мелешина
11:58
Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ
11:48
Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка
10:43
1
МЛС. «Интер Майами» с Месси унизили на старте сезона (0:3)
10:33
1
Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу
10:20
1
Дибала определил, чем похожи и чем отличаются Месси и Роналду
09:39
Экс-игрок «Спартака» сделал 1+1 в первых двух матчах за команду Абаскаля
09:28
1
Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»
01:47
4
41-летний 2-кратный чемпион Европы спас «Овьедо» в матче с «Сосьедадом»
01:33
Фанаты «Зенита» поглумились над «Динамо» после 5:0
01:17
15
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Осасуны»
01:10
1
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю О’Райли (2:1), отставание от «Арсенала» – 2 очка
00:56
Инсайд Губерниева по поводу цен на ЖКХ
00:41
5
Дибала объяснил, в чем заключается профессионализм Роналду
00:18
Роналду дважды забил «Аль-Хазму» – теперь у него 964 гола
Вчера, 23:57
1
Известны финалисты Кубка легенд
Вчера, 23:29
Глушаков оформил покер за «Спартак»
Вчера, 23:21
10
Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев
Вчера, 23:05
3
«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд
Вчера, 22:47
8
