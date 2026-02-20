Введите ваш ник на сайте
Глушенков признался, что пьет пиво без ограничений

20 февраля, 20:12
21

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о пристрастии к пиву.

– Как должна сложиться карьера, чтобы вы взяли пивко, сели на пляже и сказали: «В целом было хорошо».

– Я и сейчас могу взять пивко, сесть на пляже.

– Возможно, но после завершения не будете ограничивать себя в количестве.

– Я и сейчас могу не ограничивать себя в количестве.

  • 26-летний Глушенков проводит 2-й сезон в «Зените».
  • Его статистика: 47 матчей, 21 гол, 12 ассистов.
  • Ранее Максим выступал за «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Cleaner
1771608277
Надо же такую пустую голову иметь!!! Стыдно за Зенит, что в его составе такие игроки имеются...(((
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771608355
Заголовок явно для тупых хряков рассчитан. Не соответствует сказанному. Гыгыгы
Ответить
Fju-2
1771608562
Сперва с Балтикой разберись, потом пиво пей!
Ответить
волчарик
1771609481
Складывается впечатление что на Глушенкова пришел заказ или он хорошо потролил сми. Все сегодняшние публикации одним предложением-бухаю, с тренером не считаюсь и партнеров не знаю, на результат наплевать.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1771616414
Алкачь
Ответить
ScarlettOgusania
1771617276
смелое заявление, Сельдереич может не оценить...)
Ответить
FWSPM
1771621362
этот алкоголик закончит карьеру рано уже давно понятно
Ответить
Artemka444
1771652906
Еще один Кокорин намечается
Ответить
Прокс
1771655403
С Дончичом на пару!!!!
Ответить
sir_Alex
1771662729
Содержательное вью
Ответить
  • Читайте нас: 