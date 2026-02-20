Глушенков признался, что пьет пиво без ограничений

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о пристрастии к пиву.
– Как должна сложиться карьера, чтобы вы взяли пивко, сели на пляже и сказали: «В целом было хорошо».
– Я и сейчас могу взять пивко, сесть на пляже.
– Возможно, но после завершения не будете ограничивать себя в количестве.
– Я и сейчас могу не ограничивать себя в количестве.
- 26-летний Глушенков проводит 2-й сезон в «Зените».
- Его статистика: 47 матчей, 21 гол, 12 ассистов.
- Ранее Максим выступал за «Спартак».
Источник: «РБ Спорт»