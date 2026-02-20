«Пари НН» игнорирует агентов, которым должен крупную сумму

Агенты полузащитника «Пари НН» Реналдо Сефаса требуют с клуба комиссионные выплаты.

Агенты готовы пойти на уступки, чтобы клуб как можно быстрее погасил долг в 450 тысяч евро.

Представители 26-летнего ямайского футболиста уже семь месяцев добиваются выплаты задолженности и несколько раз обращались в нижегородский клуб. Юристы Сефаса готовы отказаться от пенни, а ранее предлагали обсудить сокращение или распределение неустойки и штрафа, а также рассрочку, но ответа от «Пари НН» не получили.

Агенты призвали клуб не доводить дело до разбирательств в РФС или Спортивном арбитражном суде в Лозанне, так как это может привести к дополнительным финансовым и спортивным санкциям.