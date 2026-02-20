В «Рубине» разочарованы в Кузяеве

Руководство «Рубина» разочаровано полузащитником Далером Кузяевым.
«В «Рубине» разочарованы Кузяевым. Продление истекающего летом контракта – под вопросом
Речь не про Артигу, а про попечительский совет. Ожидания по Далеру не оправдываются. Игрок с большим именем и большой по меркам клуба зарплатой – остался с 0 результативных действий по итогам первой части сезона. Полузащитник – один из худших игроков «Рубина» по средней оценке.
После «Гавра» Кузяев мог перейти в ЦСКА, но в итоге оказался в Казани. Контракт заканчивается этим летом, переговоры не начинали», – сообщил источник.
- Кузяев перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года.
- Он провел за казанцев 9 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- На счету 33-летнего Далера 53 матча за Россию, 3 гола.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»