В «Рубине» разочарованы в Кузяеве

Руководство «Рубина» разочаровано полузащитником Далером Кузяевым.

«В «Рубине» разочарованы Кузяевым. Продление истекающего летом контракта – под вопросом

Речь не про Артигу, а про попечительский совет. Ожидания по Далеру не оправдываются. Игрок с большим именем и большой по меркам клуба зарплатой – остался с 0 результативных действий по итогам первой части сезона. Полузащитник – один из худших игроков «Рубина» по средней оценке.

После «Гавра» Кузяев мог перейти в ЦСКА, но в итоге оказался в Казани. Контракт заканчивается этим летом, переговоры не начинали», – сообщил источник.